Koronavirüs salgınında en çok satılan baharatlar ve fiyatları

Koronavirüs salgınından korunmak isteyenler ada çayı, ebegümeci, ıhlamur ve tarçın gibi baharatlara yöneldi. Özellikle uzmanların koronavirüsten kurtulmak için tavsiye ettiği ebegümeci ve adaçayı karşımı sonrası ürünlerin satışı arttı.

İHA'da yer alan habere göre uzmanların ebegümeci ve adaçayı gargarasının virüsü yok etmede etkili olduğunu söylemesinin ardından iki ürüne de rağbet arttı. Peki, baharatların fiyatları nasıl?

“EBEGÜMECİ VE ADA ÇAYINA RAĞBET ARTTI”



Koronavirüsü vakalarının artmasının ardından ebegümeci ve ada çayı satışlarının arttığına dikkat çeken aktar Recai Doğanay, en çok satılan baharatları şöyle anlattı:

“Bazı ürünler, toplum tarafından güvenilir kişiler tarafından önerilirse rağbet görüyor. Ada çayı ve ebegümecinde de durum böyle oldu. Uzmanların televizyonda korona virüse karşı bu ürünleri söylemesi bir talep artışına neden oldu. Ebegümecinin antioksidan özelliği sayesinde bebekler de dahil olmak üzere boğazlardaki enfeksiyonlara iyi geldiği söyleniyor. Astım ve akciğer hastaları da bu ürünü oldukça talep ediyor. Ada çayında da bir talep artışı oldu. Ada çayı hem gargara yapılıyor hem de içiliyor. Bu ikisinin karıştırılarak gargara yapılması sonucu korona virüse iyi geldiği, boğaz ve burunun virüsten temizlendiği uzmanlar tarafından söylendi. Ada çayı ve ebegümeci virüsün dışında başka birçok konuya da iyi geliyor. Ebegümecinin kilosu 45 TL’den satılıyor. Ada çayının kilosu ise 60 TL’den satılıyor. Talep artışına rağmen fiyat artmadı.”

BAHARATLARIN FİYATLARI

IHLAMUR: Kilosu 90 TL ile 150 TL arasında değişiyor.

SAF ÇİÇEK IHLAMUR: Kilosu 150 TL, diğerleri ise 90 liradan başlıyor.

TARÇIN: Kilosu 120 TL.

ZERDEÇAL: Kilosu 60 TL.

ZENCEFİL: Kilosu 70 TL.

KUŞBURNU: Kilosu 20 TL.

NAR ÇİÇEĞİ: Kilosu 50 TL.