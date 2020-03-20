Eğitimden meclise kadar bütün kurumları ayağa kaldıran koronavirüs etkisi moda dünyasına da yansıdı. Koronavirüs modaya nasıl yansıdı? İptal olan etkinlikler neler? gibi sorular merak ediliyor. Moda defileleri iptal olurken, ticari fuarlar ve salgından etkilenen şirketler, önlem amaçlı birçok mağazayı kapattı. Bir dizi moda ve spor giyim perakendecisi, korona virüsün yayılması ışığında geçici mağaza kapanışlarını açıkladı.

İPTAL OLAN ETKİNLİKLER

Met Gala ve CDFA ödüllerinin iptallerine SXSW, Ultra Music ve Coachella festivalleri de eklendi. Çin'de iptali gerçekleşen moda etkinliklerine Kingpins Hong Kong ve Chanel'in Pekin gezisi ile 26 Mart'ta başlaması planlanan Şangay Moda Haftası'nın tamamı da dahil edildi. CFDA'nın Bridal ve Men's moda haftaları da diğer iptal edilenler arasında yerini aldı.

Virüs havada kalıyor mu?