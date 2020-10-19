Koronavirüs kuşburnuya olan talebi artırdı

Sinop’ta vatandaşlar koronavirüsten korunmak için doğal ürünlere yöneldi. Bağışıklık sistemini güçlendirici ürünlerin başında ise kuşburnu geliyor. Kuşburnu marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketiliyor.

İHA'da yer alan habere göre Sinop'ta doğal kuşburnuya olan talep arttı. İçerdiği C vitamini nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren, antioksidan kaynağı olan kuşburnu satışlarında ciddi oranda artışlar yaşanmaya başladı.

KUŞBURNUNUN KİLOSU 15 TL’DEN ALICI BULUYOR



Sinop Kapalı Pazar Yeri’nde doğal ürün satışı yapan esnaf 45 yaşındaki Uysal Gök korona virüsten korunmak için müşterilerine doğal ev yapımı kuşburnu önerdiklerini ifade ederek, "İnsanların doğal ürünlere yönelik talebi bayağı arttı. Bu ürünler arasında C vitamini deposu olan vücut direncini artıran kuşburnuya ilgi var. En çok tercih edilen kuşburnumuz. Satışlarımız oldukça arttı. Fiyatlarımız geçen yıl ki rakamlarla aynı kilosu 15 TL." dedi.



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Kuşburnunun faydasını duyan kuşburnu marmeladı yapıyor