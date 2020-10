Koronavirüs kaygısı okul fobisine dönüşebilir

Koronavirüs salgın sürecinin psikolojik etkileri devam ediyor. Özellikle yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından koronavirüs kaygısı hem ailelerde hem çocuklarda daha da arttı. Bu konuda ebeveynlere önemli sorumluluk düştüğünü belirten uzmanlar, anne-babaları okul fobisi konusunda uyararak önemli tavsiyeler verdi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslim Güvendeğer Doksat, yüz yüze eğitim ve çocuklarda oluşabilecek olumsuz düşünce ya da kaygılara karşı, ebeveynlere birtakım önerilerde bulundu.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte, çocuklarda bazı kaygı ve olumsuz düşüncelerin gelişebildiğini belirten Doç. Dr. Doksat, her şeye rağmen koronavirüsle ilgili belirsizliğin devam etmesinin beraberinde kaygı ve olumsuz düşünceleri tetiklediğini söyledi.

KAYGI BOZUKLUĞU VE OKUL FOBİSİ



Doksat, çocukların da aile içi sohbetlerdeki bu döngünün en ortasında yer aldığının altını çizerek, şunları söyledi:

OKUL FOBİSİ NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Doksat, olası kaygı bozuklukları ya da fobilere ilişkin önemli bilgiler aktardı:

’’Yaygın kaygı bozukluğu yaşayan bir çocuk, her an kötü bir haber alacağına veya her an kötü bir şey olacağına dair olumsuz bir beklenti içindedir. Ayrılma kaygısı bozukluğu yaşayan bir çocuk, bağlandığı ebeveyninden ayrı kaldığında ona ve/veya kendisine kötü bir şey olmasından endişe eder. Bu kaygı günler içinde ebeveynden ayrı kalmak hususunda belirgin bir kaçınma davranışı göstermeye dönüşebilir. Bu durumda, okul fobisi, yani okula gitmekten kaçınma davranışı ortaya çıkabilir.’’