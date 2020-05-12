Koronavirüs ile alerji belirtileri arasındaki farklar Alerji belirtileri nelerdir?

Havaların ısınmasıyla başlayan alerji şikâyetleri koronavirüs belirtileriyle karıştırılmaya başlandı. Bu dönemde görülen burun, göz ve solunum şikayetleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri ile karıştırabildiğini belirten uzmanlar, alerji ile Kovid-19 belirtileri arasındaki farkı anlattı.

Lokman Hekim Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Bozkurt, havaların ısınmasıyla ortamda daha fazla görülmeye başlayan polen ve akarların alerji şikayetlerini artıracağına dikkati çekerek, "Bu dönemde görülen burun, göz ve solunum şikayetleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri ile karıştırabilir. Alerjiler tipik olarak burun akıntısı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetlere sebep olurken Kovid-19 ve gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi ateşe yol açmaz." uyarısında bulundu.

Özellikle havaların ısınmasıyla artan polen ve akar miktarlarının alerjide tipik olarak görülen, burun, göz ve solunum şikayetlerinin ortaya çıkmasına neden olduğunu vurgulayan Bozkurt, hastaların bu bulguları Kovid-19 ile karıştırdığını ifade etti.

AA'ya açıklamalarda bulunan Bozkurt, "Alerjiler tipik olarak burun akıntısı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetlere sebep olurken Kovid-19 ve gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi ateşe yol açmazlar. Alerji ve Kovid-19 enfeksiyonlarının bazı belirtileri ortak olsa da aralarında farklar mevcuttur." değerlendirmesinde bulundu.

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Bozkurt, Kovid-19’a maruz kalanlarda 2-14 gün içinde ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinin görüldüğüne dikkati çekerek, alerjinin en sık görülen belirtilerinin ise hapşırık, burun akıntısı, tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı, sulanma, boğaz ve kulakta kaşıntı, kulakta dolgunluk ile geniz akıntısı olduğunu belirtti.

Bozkurt, şunları kaydetti: