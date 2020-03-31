Koronavirüs gözlerden de anlaşılabiliyor!

Dünyada ve Türkiye'de koronavirüsle mücadele devam ediyor. Küresel mücadele sayesinde her geçen gün virüsle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Hastalığın öksürük, ateş ve halsizlik gibi belirgin semptomları bulunuyor. Artık virüsün gözde belirti verebildiğine dair bulgular da mevcut.

VİRÜS GÖZ YOLUYLA DA BULAŞABİLİR



TRT Haber’e açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Açıkalın, konuyla ilgili olarak şöyle konuşuyor:

“Bu virüsün nasıl geçtiğini, nerelerde yerleştiğini gittikçe daha iyi anlamaya başladık. Burun mukozasında, ağız mukozasında ve gözün ön yüzeyindeki hafif kırmızı olan konjonktiva dediğimiz dokuda yaşıyor. Yani bu virüsün artık gözyaşında da yaşadığını biliyoruz.”

Koronavirüsün göz yoluyla bulaşmaması için, tıpkı ağız ve burunda olduğu gibi hijyene dikkat etmek gerekiyor. Prof. Dr. Banu Açıkalın, “Birisi yüzümüze aksırıp tıksırırsa, kirli ellerimizi gözümüze götürürsek veyahut birinin kirli gözyaşını ellersek virüs bulaşabiliyor. Bulaşma yolu çok fazla” diyor.

SADECE KONJONKTİVİT OLMASI YETMEZ



Bu hastalığın gözde gösterdiği bulgu ise konjonktivit... Prof. Dr. Banu Açıkalın, konjonktiviti, “Hastanın gözünde hafif bir kırmızılık veyahut pembe bir görüntü oluyor. Bunun yanında batma, yanma, akıntı ve çapaklanma görülebiliyor” sözleriyle tarif ediyor.

Bu noktada önemli bir ayrıntı var. Bir kişide konjonktivit olması, hastanın koronavirüs olduğu anlamına gelmiyor. Başka semptomların da konjonktivite eşlik etmesi gerekiyor. Prof. Dr. Banu Açıkalın, “Çin’de yapılan araştırmalara göre 30 hastanın bir tanesinde konjonktivit var. Bunlar yatan hastalar. Yani bir hastadaki konjonktivite nefes darlığı, öksürük, ateş ve diğer Covid-19 bulguları eşlik ediyorsa bu hastanın acil servise başvurmasında çok büyük fayda var” uyarısı yapıyor.

GÖZLÜK VE LENS KULLANANLARA UYARI



Koronavirüse yakalanmamak için hijyen kurallarına dikkat etmek büyük önem taşıyor. Gözlük ve lens kullananların ise hastalık sürecinde herkesten biraz daha dikkatli davranmasında yarar var. Bu noktada yapılması gerekenleri ise Op. Dr. Zerrin Tuncer şu şekilde anlatıyor:

“Gözlükler bir yandan bulaşmada kalkan olabileceği gibi, diğer yandan sık sık eller ile düzeltiliyorsa enfeksiyon kaynağı da olabilir. Benzer şekilde kontakt lensler, lens kullanmayan kişilerde olduğu gibi bizi bulaşmaya açık hale getirmesinin yanında enfekte eller ile gözlüğe dokunma riski olmadığı için avantaj sağlayabilir.”

Kontakt lens kullananların dikkat etmesi gereken önemli bir kural var: “Kontakt lens kullanmak zorunda olanlar için lensleri takmadan ve çıkarmadan önce ellerin en az 20 saniye sabunlu su ile dikkatlice yıkanması çok önemli. Günlük kullan-at lensler ise daha az risk taşıyor.”