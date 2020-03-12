Koronavirüs çocukta travma sebebi olabilir! Neler yapılabilir?
Dünya genelinde paniğe sebep olan koronavirüs nedeniyle meclisten hastanelere ve okullara kadar birçok yerde önlem alınıyor. Bu sırada akla ilk gelen çocuklar oluyor. Peki, "Koronavirüse karşı çocuk nasıl korunur? Çocuğa koronavirüs nasıl anlatılır? Dünyada paniğe sebep olan koronavirüsten çocuğu koruma yöntemlerini haberimizin devamında okuyabilirsiniz.
Dünya genelinde koronavirüse karşı birçok önlem alınıyor. TBMM kampüsüne ve grup toplantılarına, yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararı verildi. Bu durumun ardından merak konusu oldu. Özellikle durumun öneminin farkında olmayan çocuklar koronavirüsten nasıl korunmalı? Koronavirüs çocuklara nasıl anlatılmalı? Psikolog Derya Yalçınkaya, koronavirüs gibi hastalıkların doğru anlatılmadığı takdirde çocukta travmaya sebep olabileceğine dikkat çekti.
Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Psikolog Derya Yalçınkaya, koronavirüs hakkında abartılı söylemler ve panik havası karşısında, koronavirüsün çocuğa doğru anlatılmaması durumunda çocukta travmalara sebep olabileceğini vurguladı. Koronavirüsün çocuklara basit ve anlaşılır bir dille anlatılması gerektiğine dikkat çeken Yalçınkaya, özellikle kaygılı anne babalar için uyarıda bulundu. Yalçınkaya, "Koronavirüsü ile alakalı çok fazla dedikodu yayılıyor. Herkes bu hastalığı farklı şekilde anlatıyor. Bu duruma karşı dikkat edilmelidir. Kaygılı anne babalar önce kendi kaygılarını hafifletmeli. Ardından çocuğa düzgün bir şekilde anlatmalıdır. Paniğe sebep olan dedikodulardan çocuk uzak tutulmalıdır. Evdeki düzen ve rutin bozulmamalıdır. Aksi hâlde bu durum çocuk için travmaya sebep olabilir." dedi.
ÇOCUKLARI KORONAVİRÜSTEN KORUMAK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER:
Çocuklar için neler yapılmalı?
Hastalığın bulaşıcı olduğu basit bir dille çocuğa anlatılmalıdır
Evdeki düzen ve çocuk rutini bozulmamalıdır
Çevredeki koronavirüsle alakalı aşırı abartılı söylemlerden çocuk uzak tutulmalıdır
Kimseyle temas edilmemesi gibi önlemeler anlatılmalıdır
Toplantı, davet gibi kalabalık ortamlara bir süre götürülmemelidir
Çocuklara el yıkamanın önemi anlatılmalı ve gerekirse gösterilmelidir