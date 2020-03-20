Koronafobiden korunmanın 20 yolu

Koronafobi nedir? Koronavirüs korkusuyla nasıl baş edilir? gibi sorular arama motorunda araştırılıyor. COVID-19 salgını sırasında kendiniz veya sevdiklerinizin sağlığıyla ilgili korku ve endişe, uykusuzluk ya da aşırı uyuma hâli, iştahsızlık ya da aşırı yeme isteği, dikkati toparlamakta ya da konsantre olmakta zorluk, kronik sağlık sorunlarının kötüleşmesi, alkol, sigara ya da diğer ilaçların kullanımının artması gibi durumlar yaşanabilir. DHA’ya açıklamalarda bulunan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Burcu Kök Kendirlioğlu, zihinsel sağlığı korumanın yollarını şu şekilde sıraladı:

1- Günlük rutine devam edin

2- Evden çalışıyorsanız çalışma saatlerini işe gidiyormuş gibi planlayın

3- Sürekli evde kalmak uyku saatlerinin kaymasına neden olabilir. Bunu engellemek için daha önceki yatış ve kalkış saatlerinizi uygulayın

4- Yemek rutininizi değiştirmeyin

5- Zihinsel dayanıklılığı artırın

6- Eğer hafif de olsa hastalık belirtileri veya şüpheli kişilerle temas öyküsü varsa 14 günlük izolasyonun uygulanması gerekiyor

7- Zihinsel dayanıklılık arttırmalı. COVID-19 ile ilgili konuşmaya ve dinlemeye gereğinden fazla maruz kalmayın. Tekrarlayan biçimde krizi konuşmak endişeye neden olur

8- Her sabah ev ortamında da basitçe yapabileceğiniz aerobik hareketler güne zinde başlamanızı sağlar. Endişe ve kaygınızı da yatıştırır, moralinizi yerine getirir. Düzenli egzersiz yapın

9- Uyku saatlerinize dikkat edin. Alkol ve sigaradan kesinlikle uzak durun

10- Ailenizle sık sık iletişime geçin. Rahatlamak için bu durumun geçici olduğunu sık sık hatırlayın

11- Telefon ya da görüntülü konuşmayla arkadaşınız ya da aile üyenizle sık sık iletişime geçin.

12- Sadece virüs ya da salgınla ilgili konuşmayın. Neler yaptığınızı, gelecekle ilgili olumlu planlarınızı anlatın

13- Umut duygunuzu koruyun

14- Evin dışına çıktığınızda kalabalık ortamlarda bulunmaktan ve toplu taşım araçlarını kullanmaktan kaçının

15- Sosyal mesafeye dikkat ederek sağlıklı ilişkileri sürdürün. Kişilerle aranızda en az 1 metre mesafe olmalı.

16- COVID-19 hakkında sadece güvenilir bilgileri paylaşın. Doğru bilgileri paylaşmanız başkalarının korkularını yatıştırmanıza ve onlarla bağ kurmanıza da yardımcı olabilir.

17- Nefes ve gevşeme egzersizleri yapın. Sosyal mesafeyi koruyarak ve kendiniz ile çevrenizdekileri riske atmadan kısa süreli yürüyüşler yapabilirsiniz

18- Güçlü bağışıklık için sağlıklı beslenin. Susamasanız bile gün içinde en az iki litre su içtiğinizden emin olun. Tam tahılları tüketmeyi ihmal etmeyin

19- Yoğurt, kefir, lahana turşusu tüketin. Haftada en az üç kez kuru baklagillere, en az iki kez Omega-3 bakımından zengin balıklara yer verin

20- Badem, yerfıstığı, ay çekirdeği, fındık gibi yağlı tohumlar bağışıklık sistemini destekleyen E vitaminlerine ağırlık verin. Her gün beş porsiyon taze sebze ve meyve tüketin.