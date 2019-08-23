Körinin 12 etkili faydası!

Körinin, zayıflamaya etkisi olduğunu belirten uzmanlar sindirimden beyine kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını da belirtmektedir. Körinin pek çok faydası vardır. Özellikle meme kanseri, prostat ve pankreas kanserlerinde olumlu etkiler sağlayan köri; cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisinde de kullanılır.

İŞTE KÖRİNİN FAYDALARI

Hindistan mutfaklarında sıklıkla kullanılan köri birden fazla baharatın birleşiminden meydana gelmektedir. Köri içinde yer alan bazı baharatlar sumak, zencefil, karanfil, kimyon, kişniş, demir hindi ve zerdeçaldır. Peki, bu Körinin faydaları nelerdir? Merak edenler için Körinin bütün faydaları;