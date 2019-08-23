Körinin 12 etkili faydası!

“Körinin faydaları nelerdir?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son yıllarda ülkemizde de tüketimi artan körinin faydaları sıkça araştırılıyor. İçerisinde; kimyon, biber, zerdeçal, kişniş, karanfil, kakule, zencefil, hint cevizi, demirhindi ve acı kırmızı biber bulunan köri; oldukça lezzetli ve sağlıklıdır. Tazeliğinin koruması için serin, karanlık ve kuru yerlerde saklamak gerekmektedir.

23 Ağustos 2019 Cuma 08:54
23 Ağustos 2019 Cuma 08:54
Körinin 12 etkili faydası!

Körinin, zayıflamaya etkisi olduğunu belirten uzmanlar sindirimden beyine kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını da belirtmektedir. Körinin pek çok faydası vardır. Özellikle meme kanseri, prostat ve pankreas kanserlerinde olumlu etkiler sağlayan köri; cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisinde de kullanılır. 

İŞTE KÖRİNİN FAYDALARI

Hindistan mutfaklarında sıklıkla kullanılan köri birden fazla baharatın birleşiminden meydana gelmektedir. Köri içinde yer alan bazı baharatlar sumak, zencefil, karanfil, kimyon, kişniş, demir hindi ve zerdeçaldır. Peki, bu Körinin faydaları nelerdir? Merak edenler için Körinin bütün faydaları;

  • Tavuk yemekleri ile iyi bir ikili olan köri özel bir sos olarak kullanılmaktadır. Yemeğe ayrı bir lezzet katan körinin sadece damak lezzetiyle ilgisi yoktur. Bunun yanında vücut içinde pek çok faydası vardır.
  • Körinin en belirgin faydası sindirime yardımcı olmasıdır.
  • Tüketilen besinlerin daha çabuk yakılmasını sağlar.
  • Köriyi sofrasından eksik etmeyen kişilerde kansere yakalanma riski düşüktür.
  • Özellikle de meme kanseri, prostat ve pankreas kanserlerinde olumlu etkilerine rastlanmıştır.
  • İçeriğinde bulunan kurkumin maddesi sayesinde antioksidan özellik taşır.
  • Etkili bir antioksidan olduğu için Karaciğer hastalıkları, kan yolu hastalıkları gibi bazı hastalıkların tedavisinde oldukça etkilidir.
  • Eklemlerde yer alan iltihapların giderilmesini sağlar.
  • Ayrıca Köri hafızanın gelişmesini sağlar. Alzheimer hastalığına yakalanmamak için köriden faydalanıldığı bilinmektedir.
  • Körünün bir diğer faydası da cinsel yoldan bulaşan hastalıkların tedavisinde kullanılmasıdır.
  • Kabızlığa iyi gelen ve göz hastalıklarını tedavi edici özelliğe sahip olan körü aynı zamanda tok tutma etkisiyle sofralarda sıklıkla tercih edilir.
  • Körinin zayıflamaya da etkisi olduğunu belirten uzmanlar sindirimden beyine kadar birçok hastalığın tedavisinde etkili sonuçların alındığını belirtmektedirler.
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