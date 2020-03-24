Köpeğiniz varsa bu hastalığa dikkat! Gençlik hastalığının belirtileri neler?

Tokat’ta mezarlıkta bulunan ve bir ilkokul tarafından sahiplenilen “Fındık” adı verilen yavru köpek sosyal medyada fenomen olmuştu. Fındık’a “gençlik hastalığı” teşhisi koyulmasının ardından vatandaşlar tarafından köpeklerde bulunan “gençlik hastalığı” merak ediliyor. Özellikle köpek sahiplerinin dikkatini çeken gençlik hastalığının belirtileri araştırılıyor.

Çoğu zaman evdeki en güzel ses çoğu zaman da bir arkadaş olan köpekler, hastalandığında sadece üzmüyor aynı zamanda insanı çaresiz bırakıyor. Köpek sahipleri köpekler arasında görülen “gençlik hastalığı”ndan korkuyor. Köpeklerde bulunan gençlik hastalığı, köpeklerin solunum, sindirim ve sinir sistemini ciddi anlamda etkileyen bir hastalıktır. Virüs barındıran bu hastalığın belirtileri şu şekilde sıralanıyor;

Öksürme

Ateş

Göz ve burundan balgam gelmesi

Depresyon

Uyuşukluk

Kusma

İshal ve iştahsızlık

GENÇLİK HASTALIĞI NASIL BULAŞIYOR?

Hastalık köpekler arasında idrar, kan ya da tükürük yoluyla bulaşıyor. Hastalığın belirtilerinin görülmesi durumunda bir veterinere gösterilmelidir.