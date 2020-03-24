Köpeğiniz varsa bu hastalığa dikkat! Gençlik hastalığının belirtileri neler?
Köpeklerde görülen “gençlik hastalığı” merak ediliyor. Sosyal medyada fenomen olan Fındık köpeğin gençlik hastalığına yakalanması köpek sahiplerini tedirgin etti. Özellikle köpeği olanlar gençlik hastalığının belirtilerini araştırıyor. İşte detaylar…
Tokat’ta mezarlıkta bulunan ve bir ilkokul tarafından sahiplenilen “Fındık” adı verilen yavru köpek sosyal medyada fenomen olmuştu. Fındık’a “gençlik hastalığı” teşhisi koyulmasının ardından vatandaşlar tarafından köpeklerde bulunan “gençlik hastalığı” merak ediliyor. Özellikle köpek sahiplerinin dikkatini çeken gençlik hastalığının belirtileri araştırılıyor.
Çoğu zaman evdeki en güzel ses çoğu zaman da bir arkadaş olan köpekler, hastalandığında sadece üzmüyor aynı zamanda insanı çaresiz bırakıyor. Köpek sahipleri köpekler arasında görülen “gençlik hastalığı”ndan korkuyor. Köpeklerde bulunan gençlik hastalığı, köpeklerin solunum, sindirim ve sinir sistemini ciddi anlamda etkileyen bir hastalıktır. Virüs barındıran bu hastalığın belirtileri şu şekilde sıralanıyor;
Öksürme
Ateş
Göz ve burundan balgam gelmesi
Depresyon
Uyuşukluk
Kusma
İshal ve iştahsızlık
GENÇLİK HASTALIĞI NASIL BULAŞIYOR?
Hastalık köpekler arasında idrar, kan ya da tükürük yoluyla bulaşıyor. Hastalığın belirtilerinin görülmesi durumunda bir veterinere gösterilmelidir.