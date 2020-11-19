Konya'nın meşhur sac arası tarifi! Sac arası nasıl yapılır?

Konya sac arası tatlısının yapılışı zor olsa da lezzetiyle mutfaklarda yer alıyor. Sac arası tatlısının püf noktası ise hamurun dinlenmesi ve şerbetin dökülmesidir. İşte tadıyla sunumuyla nam salan sac arası tatlısı tarifi ve malzemeleri...



SAC ARASI TATLISI MALZEMELER



2 adet yumurta

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı sirke

Bir tutam tuz

Aldığı kadar un

Arası için:

1 çay bardağı buğday nişastası

250 gram tereyağı

250 gram kaymak

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

Üzeri için:

İri çekilmiş Antep fıstığı

SAC ARASI TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?



Sac arası tatlısı için önce hamur yoğrulur. Kulak memesi kıvamında bir hamur olması gerekiyor. Hamurun üzerini nemli bezle örterek 30 dakika bekletin.

Hamur dinlendikten sonra ceviz büyüklüğünde ayırdığınız hamurları buğday nişastasıyla yufka inceliğinde açın.

Hamurlardan birinin üzerini tereyağıyla yağlayın ve ikiye katladıktan sonra yuvarlak tarafına kaymak sürüp rulo yapın. Ruloyu yağladığınız fırın tepsisine gül böreği şeklinde sarın.

Hamurlarınızın hepsiyle bu işlemi tekrarlayın. Tereyağını eriterek hamurların üzerinde gezdirin ve ısıttığınız fırında 180 derecede pembeleşinceye kadar pişirin.

Toz şeker ve suyu kaynatarak şerbetinizi hazırlayın.

Limon suyunu ekleyip bir taşım daha kaynattıktan sonra soğumaya bırakın.

Tatlınız sıcakken üzerine bu soğuttuğunuz şerbeti dökün ve şerbetin çekmesi için 1 saat bekleyin.

Antep fıstıklarıyla süsleyip ılıkken servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...