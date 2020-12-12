Konya sac arası tarifi! Konya sac arası tatlısı nasıl yapılır?

Konya sac arası tatlısı Konyalıların vazgeçilmez tarifidir. Hem özel hem de hafif olan sac arası tatlısı yufka ile tepside hazırlanan bir tatlıdır. Kaymak ve dondurma ile servis edilen Konya sac arası tatlısını denedikten sonra popüler tarifiniz olacak. İşte Konya sac arası tatlısı tarifi ve malzemeleri...



KONYA SAC ARASI TATLISI MALZEMELERİ

1 çay bardağı zeytinyağı

2 tane yumurta

1 çay bardağı süt

2 çorba kaşığı sirke

Çok az tuz

Aldığı kadar un

Arası için:

1 çay bardağı buğday nişastası

250 gram tereyağı

250 gram kaymak

Antep fıstığı

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

Üzeri için:

İri çekilmiş Antep fıstığı

KONYA SAC ARASI TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?



Sac arası tatlısına hamuru yoğurmakla başlayın. Hamurun kulak memesi kıvamında olması gerekiyor. Hamur kıvama geldikten sonra cevizden biraz iri bezelere ayırın.

Üzerini nemli bezle örterek 30 dakika bekletin. Beklettikten sonra bezeleri buğday nişastasıyla yufka inceliğinde açın.

Hamurlardan birinin üzerini tereyağıyla yağlayın ve ikiye katladıktan sonra yuvarlak tarafına kaymak sürün, içine fıstık serperek rulo yapın.

Bu ruloyu yağladığınız fırın tepsisine gül böreği şeklinde sarın. Tüm bezeler için bu işlemi tekrarlayın.

Erittiğiniz tereyağını hamurların üzerinde gezdirin ve 180 derece ısıttığınız fırında pembeleşinceye kadar pişirin.

Tatlı pişerken toz şeker ve suyu kaynatarak şerbetinizi hazırlayın. Limon suyunu ekleyip bir taşım daha kaynattıktan sonra soğumaya bırakın.

Tatlınız sıcakken üzerine bu soğuttuğunuz şerbeti dökün ve şerbetin çekmesi için 1 saat bekleyin.

Antep fıstıklarıyla süsleyip ılıkken servis edin. Konya sac arası tatlısı hazır. Afiyet olsun...