Ekrem ağrılarınız mı var? Kombu çayını deneyin!

Kombu çayının faydalarından başlıca olanı; enfeksiyona sebep olan bakterilerle savaşıyor olmasıdır. Kombu çayının eklemleri desteklemekte ve aynı zamanda cilt üzerinde kırışıklıkların görünümünü azaltmakta da etkisi çok fazladır. Her geçen gün yeni bir faydası ortaya çıkan kombu çayı herkesi şaşırtıyor. Kombu çayı bağırsak florasını dengelemekte ve metabolizmayı uyarmaktadır. Bu nedenle kombu çayı tüketmek gut rahatsızlığının oluşumunu engelleyebilmektedir. Kombu çayının faydaları haberimizin devamında…

İŞTE KOMBU ÇAYININ FAYDALARI

Sıra dışı içeriği sayesinde dikkat çeken kombu çayının popüler hale gelmesinin sebebi de elbette faydaları. Öyle ki bu çayın faydaları düşünebileceğinizden bile fazla.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir: Kombu doğal antioksidanlar açısından zengin olduğu için bağışıklık sisteminin destekçisidir. Kombu bağışıklık sürecinde vücudu desteklemek için doğal bir fonksiyoneldir. Kombu çayı D-sakarin asidi-1,4-lakton (veya kısaca DSL) adı verilen bir bileşenler içermesi nedeniyle inanılmaz antioksidan özelliklere sahiptir. Bu bileşenler fermente edilmemiş çaylarda mevcut değildir. DSL özellikle hücre detoksifikasyon için yararlı olarak tanımlanmıştır.

Detoksifikasyon özelliğine sahiptir: Kombunun detoksifikasyon yeteneğinin sıra yanı sıra pankreas üzerinde olumlu etkileri vardır. Ayrıca böbrekler yoluyla toksinlerin dışarı atılmasını ve karaciğer durumunu iyileştirmeye yardımcı olmaktadır. Bazı araştırmalara göre, antioksidanlar; toksinler nedeniyle oluşan oksidatif hasardan karaciğer hücrelerini korumayı sağlamaktadır. Aynı zamanda vücudu kirletici etkileri olan metallerden, kimyasal atıklardan ve pestisitlerden vücudu kurtarmaktadır.

Sindirime yardımcı olur: Kombu çayındaki probiyotikler, sindirim enzimleri, organik asitler ve antioksidanlar, sindirimin artırılmasında; kabızlık, ishal, mide ekşimesi ve mide özofagus reflü hastalığı da dâhil olmak üzere birçok gastrointestinal durumların riskini önlemede önemli bir rol oynamaktadır. Bu enzimler glukuronik asidi uyararak sakkaritlerin ve proteinlerin düzgün sindirimi edilmesini kolaylaştırmaktadır.

Bakterilerle savaşır: Kombunun fermantasyonu (mayalanma) esnasında üretilen ana maddelerden biri de bol orandaki asetik asittir. Çayın içeriğindeki polifenoller gibi, asetik asit birçok zararlı mikroorganizmaları öldürmeyi başarmaktadır. Siyah ya da yeşil çaydan yapılan kombu çayı özellikle enfeksiyona neden olan bakteriler ve Candida mayasına karşı güçlü bir anti bakteriyel olarak etki göstermektedir.

Karaciğeri korur: Kombu tarafından uygulanan başka bir şifalı eylem ise hepatik (karaciğer) koruyucu etkileri olmasıdır. Kombu üzerinde yapılan bir araştırmalar, kombu çayının glutatyon seviyelerinin uyarılmış hepato-toksisitesini azaltmada oldukça etkili olduğunu göstermiştir. Siyah çay üzerinde yapılan çalışmalar, kombu çayı ve enzimler üzerinde durulup karşılaştırıldığında; antioksidanlar açısından zenginliği nedeniyle karaciğeri koruma yeteneği ile kombu çayı üstünlük sergilemiştir.

Kolesterole iyi gelir: Kombu çayı tarafından sunulan bir başka süper yarar ise sağlıklı kolesterol düzeyleri üstündeki etkisidir. Kombu çayı üzerine yapılan araştırma çalışmaları kombunun anti-lipidemik özelliklere sahip olması nedeniyle LDL kolesterol (kötü kolesterol) ve trigliserit emilimini azaltarak yardımcı olduğunu ve sağlıklı kolesterol seviyelerini koruduğunu ortaya çıkarmıştır.

Eklem ağrılarını rahatlatır: Kombu onarım ve iyileşmeye yardımcı olmaktadır. Bu nedenle bir dizi eklem hasarını önleyebilmektedir. Kombunun sinovyal hyaluronik asit üretimini artırmak için glükosaminler ile doludur. Bu, kolajen korunmasını desteklemekte ve artrit ağrılarını önlemektedir. Kolajen, eklemleri desteklemekte ve aynı zamanda cilt üzerinde kırışıklıkların görünümünü azaltmaktadır.

Yüksek kan basıncını düşürür: Genellikle yüksek kan basıncı sorunu birçok sağlık problemine de neden olmaktadır. Bunun birçok nedeni ve birçok tedavisi vardır. Kombu çayını düzenli olarak tüketmek yüksek kan basıncını düşürmek için oldukça faydalı bir yoldur.

Gut rahatsızlığına iyi gelir: Bir kişinin uzun yıllar boyunca çok zengin ve yoğun besinler tüketmesi gut rahatsızlığına neden olabilmektedir. Kombu çayı bağırsak florasını dengelemekte ve metabolizmayı uyarmaktadır. Bu nedenle kombu çayı tüketmek gut rahatsızlığının oluşumunu engelleyebilmektedir. Ayrıca gut çayını düzenli tüketmek var olan gut rahatsızlığını da hafifletebilmektedir.

Böbrek taşı için faydalıdır: Yeterli sıvı tüketmeyen insanlar genellikle böbrek taşlarının geliştirmeye daha yatkındır. Çay içenlerde sıvı alımı artmaktadır, bu nedenle sadece tek başına çay içmek bile faydalıdır. Buna ek olarak, çalışmalar kombu çayını tüketmek taşların erimesine yardımcı olduğu ortaya konmuştur.

Kanseri önler ve tedavi eder: Kombu çayın detoks özelliği ve yüksek glukarik asit içeriği kanserin önlenmesi ve tedavisinde yardımcı olabilmektedir. Kanserle savaşmak için en etkili yollarından biri vücudu detoks etmektir. Bazı insanlar kimyasallar içeren ürünlerin vücutlarından kaldırılması için düzenli olarak kombu çay içerek detoksifiye edici önlemler alarak kanserin üstesinden gelmeyi başarmışlardır.

Enerji verir: Kombu çayının detoks etkisi vücudunuzdaki sistemlerin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır. Tüm vücut süreçleri sorunsuz çalışırken, enerji düzeyleri önemli ölçüde artacaktır.

Kilo vermeye destek olur: Kombu çayının başka büyük bir yararı ise metabolizmasını iyileştirme yeteneğidir. Metabolizma hızı daha yüksek olduğunda, daha fazla kilo vermek mümkün olacaktır.

Zihinsel sağlığı destekler: Kombu kafein içerdiğinden, bazı insanlar içtikten sonra bir enerji artışı ve iyimser bir ruh haline bürünebilmektedir. Kombu çayın da amino grup asit olan L-Theanine ayrıca hem yeşil çay hem de siyah çay ortaya çıkan bir asit içerir. L-Theanine beyine ulaşır ve pozitif, rahat duyguları uyarır.