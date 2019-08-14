Kolaylığı ile favoriniz olacak 5 poğaça tarifi

Sınırsız poğaça çeşitleri arasında insanın hangisini yapacağına karar vermesi pek de kolay olmuyor. Yapılması oldukça kolay olan poğaçayı, herkes evinde pratik bir şekilde yapabilir. Patatesli, peynirli, ıspanaklı gibi birçok çeşit poğaça tarifi var. Kolay ve pratik bir şekilde hazırlayacağınız poğaçalarınızı buzlukta hazır bir şekilde uzun süre saklanabilir. İşte, kolay poğaça tarifleri…

POĞAÇA TARİFLERİ

Kuru poğaça tarifi, mayasız olması nedeniyle yapımı, diğer poğaçalara göre daha hızlı olur. Son dakikada aldığınız misafirlerin geleceği haberi üzerine kuru poğaça tarifi ile onlara unutamayacakları bir lezzet tattırabilirsiniz. Kuru poğaça tarifi için belirlenen süre yaklaşık bir saattir. Ve aşağıdaki malzemeler ise 6-8 kişiliktir. Buna göre malzemeleri artırıp azaltabilirsiniz.

Malzeme Listesi

100 gram tereyağı ya da margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

2/3 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta (bir yumurtanın sarısı poğaçanın üstüne sürülecek)

1 tatlı kaşığı kadar kabartma tozu (yaklaşık bir paket)

1 çay kaşığı kadar karbonat

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un (yaklaşık 4-4,5 su bardağı kadar)

Sade beyaz peynir ya da kaşar peynir

1 adet yumurta

Tuz

Kırmızı pul biber

Maydanoz

Nasıl yapılır?

Öncelikle, oda sıcaklığında bekletilen sıvı yağ, margarin, yumurta ve yoğurdu geniş bir kabın içine koyuyoruz. Unu ise iyice eledikten sonra kabartma tozu, karbonat ve tuz ile birlikte bu karışım içine ekliyoruz. Fakat unun hepsini bir anda eklemeyip hamurun kıvamına göre ilaveler yapmak daha iyi olacaktır.

Hamur, iyice yoğurulduktan sonra oda sıcaklığında dinlenmeye bırakılır. Bir süre sonra dinlenmiş olan hamuru ikiye ayırın. Üzerine un serpilmiş tezgahın üzerinde hamuru, merdane veya oklava ile yuvarlak bir şekilde açın. Bu işlemi, poğaça hamuru inceliğine kadar yapın. Açtığınız hamuru önce dörde bölün, daha sonra ise bu parçaları, üçgen parçalar şeklinde bölün.

Farklı bir kabın içinde iç harcınızı hazırlayın. Bunun için sade beyaz peynir veya kaşar peynirini rendeleyerek bir yumurta ile karıştırın. İçine isteğinize bağlı olarak tuz, kırmızı biber ve kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz.

Bu hazırladığımız harcı, üçgen olarak böldüğümüz hamur parçalarının geniş tarafına koyun ve sigara böreği şeklinde katlayın. Diğer yandan fırın tepsinin hazırlayın. Bunun için ister tepsiyi yağlayın isterseniz yağlı kağıt serin. Kabaracaklarını düşünerek aralıklı şekilde hazırladığımız poğaçaları tepsiye yerleştirin. Ve 185 derecede 30 dakikada pişirin.

Püf noktası olarak poğaçaları, fırına vermeden önce üzerine sürdüğümüz yumurtanın üstüne çörek otu serpebilirsiniz. İç harcı olarak peynir yerine kıyma da koyabilirsiniz.

DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ

Sırada nefis bir dereotlu poğaça tarifi var. Kokusu ve tadıyla ağızlara layık, yumuşacık dereotlu poğaça tarifi için neler lazım? 40 dakika hazır olacak bu poğaça tarifi, 3-4 kişilik olarak ayarlanmıştır.

Malzeme Listesi

150 gr paket margarin

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta (beyazı içine, sarısı üzerine)

1 demet dereotu

1 paket kabartma tozu

2 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı sirke

1 adet yumurta sarısı

1 tutam susam

Nasıl yapılır?

Oda sıcaklığında beklettiğimiz paket margarin ve dereotu haricindeki malzemeleri bir kapta karıştırarak yumuşak bir hamur haline getirin. En son dereotu ekleyin ve hamur bir kez daha yoğurun. Hamurunuzdan kahve fincanı kadar parçalar koparıp pürüzsüz bir şekilde yuvarlayın. Üzerine yumurta sarısı ve isteğine bağlı olarak üstüne susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.

Püf Noktası

Dereotlu poğaçanın içerisine peynir eklemek isterseniz sert peynirleri ilave edebilirsiniz. Sert peynirler kolayca erimez ve siz poğaçanızı afiyetle yerken peynirini içerisinde hissedebilirsiniz. Yumuşak peynir kullanırsak içerisinden eriyip dışına taşar ve poğaça yanar. Yarım su bardağı sert beyaz peynir yeterli olacaktır.

MAYALI POĞAÇA TARİFİ

Yumuşacık pofuduk mayalı poğaçayı peynirli yapabileceğiniz gibi aynı tarif üzerinden iç harçsız sade olarak da yapabilirsiniz. 40 dakikada yapabileceğiniz 8 kişilik mayalı poğaça tarifi için şu malzemeler gerekiyor.

Malzeme Listesi

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

4 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (oda sıcaklığında)

1 paket yaş maya

2 silme tatlı kaşığı tuz

7 su bardağı un

1 adet yumurta sarısı

Susam

Çörek otu

200 gram beyaz peynir ya da çökelek peyniri

Yarım demet maydanoz

Nasıl yapılır?

İlk olarak geniş bir kaba 1 su bardağı ılık suyu ve 4 yemek kaşığı toz şekeri alın. Üzerine de ılıttığınız sütü ve oda sıcaklığında bekletmiş olduğunuz 1 paket yaş mayayı ilave edin. Yaş maya eriyene kadar karıştırın. Sonra bu karışımın içine 1 su bardağı sıvı yağı, oda sıcaklığında bekletilmiş 1 adet yumurtayı ve 2 silme tatlı kaşığı tuzu ilave ederek tüm malzemeyi iyice karıştırın. Daha sonra yaklaşık 7 su bardağı unu azar azar ilave edin ve ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar güzelce yoğurun. Yoğurduğunuz mayalı poğaça hamurunu yaklaşık 35- 40 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Hamurunuz dinlenirken poğaçanın iç harcını hazırlayın. İç harcı için bir kapta 200 gram beyaz peynir ya da çökelek peynirini çatal yardımıyla ezerek içine küçük küçük doğradığınız yarım demet maydanozu ilave edin ve karıştırın.

Son olarak dinlenmeye bıraktığımız hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıyoruz. Avuç içinde açtığımız hamurun içine maydanozlu peynirli harçtan koyup hamura yuvarlayarak şekil verin. Sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak bu parçaları dizin. Üzerine 1 adet yumurtanın sarısını sürün ve susam veya çörek otu dökün. Poğaçaları bu şekilde yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirin. Önceden 190 derecede ısıtılan fırında poğaçaların üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Püf Noktası

Üzerine sürdüğünüz yumurta sarısının içine bir tutam toz şeker katarak poğaçalarınızın üzerinin daha da kızarmış bir görüntüde olmasını sağlayabilirsiniz.

TAM BUĞDAY UNUYLA DİYET POĞAÇA

Poğaça, çay saatlerinin ve kahvaltıların vazgeçilmez parçası olsa bile hamur işi olması nedeniyle kilo alımında sorun olabilir. Eğer diyet yapıyor ve poğaça yemek istiyorsanız tam buğday unlu diyet poğaça tarifini deneyebilirsiniz. 5 kişilik diyet poğaçası için gereken malzemeler şöyle;

Malzeme Listesi

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ılık yağsız süt

10 gr kuru maya

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı sirke

2 tatlı kaşığı tuz

480 gr tam buğday unu

Göz kararı light taze kaşar peyniri

Nasıl yapılır?

Tam buğday unlu diyet poğaça için ilk olarak derin bir kabın içine koyduğunuz ılık sütü, mayayı, şekeri karıştırın. 5 dakika bekledikten sonra sıvı yağı, yumurta akını, sirkeyi ve tuzu ekleyerek bir kez daha karıştırın. Sonrasında ise tam buğday ununu azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur kıvamına getirin. Yoğurulan hamuru, üzerini stretch filmle sararak yarım saat kadar mayalanmasını bekleyin.

Hamurun dinlenmesi sırasında kaşar peynirini keserek dilimleyin. Dinlenmeye bırakılan hamur kabardıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve elinizle açarak içine kaşar peyniri koyup kapatın. Bu şekilde tüm hamuru yapın ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın ve ısınmasını beklemeden poğaçalarınızı fırına koyun. Üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.

MAYASIZ POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler:

Hamuru için:

½ su bardağı eritilmiş margarin

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 tatlı kaşığı toz şeker

1,5 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

İçi için:

100 gr beyaz peynir

½ demet maydanoz

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Pişirme Önerisi:

190 °C fırında 25 dakika pişirin.

Nasıl yapılır?

Eritilmiş margarin, yumurta, süt, tuz, şeker ve kabartma tozunu derin bir yoğurma kabına ekleyip çırpın. Sonra azar azar unu ekleyerek hamuru elinize yapışmayacak yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin. Hamuru yoğurduktan sonra üzerini streç film ile kapatıp 20 dakika dinlendirin.

İç harcı için, maydanozları yıkayıp yapraklarını ayıklayın; ince ince doğrayın. Peyniri çatalla ezin ve üzerine kıyılmış maydanozu ekleyin.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp eliniz yardımıyla açın, içine harçtan koyun, uçlarını ortada kapatın ve tekrar yuvarlayıp şekil verin. Poğaçaları yağlı kâğıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin, üzerlerine yumurta sarısı sürün ve bir çatalın sırtı ile çizgiler çizerek şekil verin.

Önceden ısıtılmış 190 °C fırında üzeri iyice kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.