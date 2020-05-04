Kolay humus tarifi ve humus yapmanın püf noktası

Humus tarifi merak ediliyor. Ramazanda meze çeşitleri seviliyor. Hatta birçok insan yemek yerine daha hafif olan mezeleri tercih ediyor. İftar menüsü yanına en çok yapılan meze türlerinden biri olan humus tarifi malzemeleri arasında nohut, tahin ve sarımsak yer alıyor. Evde bulunabilen malzemelerden yapılan humusun püf noktası nohutların iyice haşlanmasıdır. İşte Hatay ve Mersin mutfağında meşhur olan humusun kolay tarifi…

Humus Tarifi İçin Malzemeler

· 3,5 su bardağı haşlanmış nohut(kabuklarını ayıklayın)

· 1,5 çay bardağı ılık su

Humus için;

· 1 çay bardağı ılık su

· Yarım çay bardağı tahin

· 1 çay kaşığı kimyon

· 4 çorba kaşığı limon suyu

· 3 diş sarımsak

· Tuz

Humus Tarifi Yapılışı

1. Nohutlarınızı bir gece önceden ıslatın, düdüklü tencereye alın.

2. 1-2 dakika kaynatın ve çıkan köpüklü suyu dökün

3. Tekrar sıcak su ekleyip kabukları kolay soyuluncaya kadar düdüklü tencerede tam pişirin

4. Nohutların kabuklarını temizleyin. Kabuksuz nohutları,1,5 çay bardağı su ile orta derinlikte bir tencereye alın

5. Tekrar ocağa koyun, tahta kaşıkla ezerek suyunu hafifçe çektirin. Ilınmış nohutu püre kıvamına getirin. Nohutun katı bir hal alması gerekiyor

6. İkinci kez kısık ateşe aldığınız nohuta 1 çay bardağı ılık su ekleyin

7. Yumuşatın, sürekli karıştırarak açılmasını sağlayın. Ateşten aldığınız sıcak nohuta tahin, limonsuyu, ezilmiş sarımsak, tuz ve kimyonu ekleyin. Çok iyi karıştırın.

8. Servis tabağına alın ve istediğiniz baharatlarla süsleyin. Afiyet olsun.

HUMUS SERVİSİ İÇİN ÖNERİ

Humusu ılık servis edebilir veya soğuk yiyebilirsiniz. Üzerine zeytinyağı gezdirirseniz güzel olur. Turşuyla da servis edebilirsiniz.

HUMUS NEREDE MEŞHUR?

Tahin, nohut ve sarımsağın birleşimiyle ortaya çıkan humus, Hatay ve Mersin yöresinde oldukça seviliyor. Öte yandan Ortadoğu mutfağında da biliniyor.