Kolay graten yemek çeşitleri Graten yemekler

Graten yemek çeşitleri merak ediliyor. Ramazanda hafif ve fırın yemeklerini sevenler graten yemek tariflerine bakıyor. Karnabahar, ıspanak, patlıcan ve mantar graten tarifleri araştırılıyor. İşte en sevilen graten yemek tarifleri…

PATATES GRATEN TARİFİ

MALZEMELERİ



10 adet patates

2 paket krema

1 çay bardağı süt

150 gram kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı tuz

Çok az karara biber

YAPILIŞI



Patatesleri ince ince doğrayın. Tepsiye veya borcama patatesleri dizin. Sos için karıştırma kabına kremayı baharatı karıştırın patateslerin üzerine dökün. Borcamın üzerini yağlı kağıdı ıslatarak kapatın. 180 derece ısınmış fırında 35-40 dakika sonra patateslerin üzerini açın pişip pişmediğini kontrol edin en son rendelenmiş kaşar peynirini patateslerin üzerine dökün. Peynir eriyip kızarana kadar 10 dakika daha pişirin sıcak sıcak servis edin, afiyet olsun.

ISPANAK GRATEN TARİFİ

Malzemeler

1 kilo ıspanak

1 kavanoz garnitür

1 küçük kuru soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Sos için

1 yemek kaşığı doğal tereyağı

2 çay kaşığı un

200 ml süt

1 tabak kaşar rendesi

YAPILIŞI

Ispanakları yıkayın ve süzün. Soğanınızı ince ince doğrayın veya rendeleyebilirsiniz. Derin bir tavaya zeytinyağını koyup soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Ispanakları da ekleyerek 6 dakika kadar birlikte kavurun. Altını kapatın ve garnitürü ekleyip karıştırın ardından fırın tepsinize yayın. Sosunuz için küçük bir tencereye tereyağını koyup eritin hafif kızdırın ve ardından 2 çay kaşığı unu ekleyin 200 ml sütü de ekleyip karıştırdıktan sonra tuzu ilave edip 2 dakika daha yakmadan kavurmaya devam edin. Sosun rengi fazla koyu olursa biraz daha süt ilave ederek rengini açabilirsiniz. Tepsiye yaydığınız ıspanağın üzerine sosu her yerine eşit gelecek şekilde yayarak üzerine kaşar rendelerini koyun. Önceden 180 derece ısıttığınız fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun…