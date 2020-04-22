Kolay fıstıklı sütlaç tarifi

Kolay sütlaç tarifleri araştırılıyor. Ramazan’ın sevilen hafif tatlılarından biri olan sütlacın yapılışı merak ediliyor. Geleneksel Türk tatlıları arasında yer alan sütlaç tarifi sanıldığı kadar zor değil. Sütlaç yaparken püf nokta ise sütün iyi olmasıdır. Evde bulunan malzemelerle en kısa sürede hazırlayabileceğiniz fıstıklı sütlaç tarifi haberimizde…

SÜTLAÇ TARİFİ MALZEMELER

1 litre süt (Süt mutlaka soğuk olmalıdır)

2 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı pirinç unu

2 çay bardağı pirinç

1 litre su

2 çay bardağı pirinç

Fıstık (süslemek için)

YAPILIŞI

İlk önce pirinçleri suyun içinde pişirerek şişmelerini sağlıyoruz.

Daha sonra içine sütü ekleyerek kaynatmaya başlıyoruz.

Süt ve pirinç kaynamaya başlayınca pirinç ununu bir miktar sıcak suyun içinde karıştırıyoruz ve sütlacın içine döküyoruz.

Bu işlemden sonra hızlıca karıştırıyoruz ve tekrar kaynamasını bekliyoruz.

Son olarak içine şekeri ekliyoruz.

Bir süre daha kaynattıktan sonra servis kâselerine alıyoruz.

Sütlaçları daha hızlı soğumaları için buzdolabına koyabilirsiniz. Dilerseniz üzerini fıstıkla veya tarçınla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun...