Kolay arancini tarifi Arancini nerede meşhur?

Arancini tarifi Sicilya'ya özgü yöresel bir lezzettir. İftara neden dünya mutfağından bir lezzet olmasın? Yapımı oldukça kolay olan bu lezzetli yemek arancini, aslında bizdeki içli köfteye benzemektedir. Temel malzemeleri arasında peynir, pirinç, yumurta ve un yer alıyor. İşte herkesin konuştuğu arancini tarifi…

ARANCİNİ TARİFİ MALZEMELER

2 tane yumurta

2 su bardağı haşlanmış pirinç

1 yemek kaşığı zeytin yağı

2 su bardağı rendelenmiş permasan peyniri

1 su bardağı un

1 litre tavuk suyu

1 adet mozarella peyniri

İnce doğranmış yarım soğan

ARANCİNİ İÇ HARCI YAPILIŞI

1. Teflon bir tavaya 1 yemek kaşığı yağ dökün ve soğanları kavurun. Daha sonra 2 su bardağı pirincinizi ve 1 su bardağı tavuk suyunu ilave edin.

2. Pilav suyunu çekinceye kadar bekleyin. Suyunu çektikten sonra pirinci soğumaya bırakın.

3. Soğuduktan sonra da içine permasan peynirini ve bir adet yumurta ilave edin ve karışımı yoğurun.

4. Yoğurduğunuz karışımı küçük toplar haline getirin. Daha sonra yuvarladığınız pirinç toplarını önce una sonra da yumurtaya bulayın.

5. En sonda mozarella peynirlerini de ekleyerek topları yağda kızartın. Pirinç topları altın sarısı olana kadar pişirmeye devam edin. Pişen topları alıp tabağa yerleştirin ve sevdiğiniz baharatlarla servis edin.



