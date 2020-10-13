Kokulu kırtasiye ürünleri astıma sebep olabilir

Okulların açılmasıyla kokulusundan oyuncaklısına kadar birbirinden farklı kırtasiye ürünleri de alınmaya başlandı. Özellikle kokulu ürünler konusunda velileri uyaran uzmanlar, bu tür ürünlerin solunum yollarında öksürük, nefes darlığı, baş dönmesi ve alerjik şikâyetlere sebep olduğunu belirtti. İşte kırtasiye ürünlerini seçerken dikkat edilmesi gerekenler...

DHA'ya açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, kokuların solunum yollarını etkilediğini belirterek şu şekilde konuştu:

"Solunum yollarında alerjik şikayetler meydana geliyor. Burun akıntısı, burunda yanma, nefes darlığı gibi solunum problemleri yaşıyorlar. Hele ki çocuk genetik olarak alerjiye yatkın ise ileride astım gelişmesine neden oluyor."

"KOKULU KIRTASİYE ÜRÜNLERİ KULLANILMAMALI"

Çocukların gün boyu koklama ihtiyacı hissettiğini belirten Uzm. Dr. Işık, bağımlılık konusuna dikkat çekerek aileler için şu bilgileri verdi:

"Bu da ileride başka maddelere bağımlılık oluşturması açısından riskli bir durum. Süslü püslü, kokulu olması çok hoşlarına gidiyor ama gerçekten içeriğindeki kimyasallar nedeniyle çok zararlı ürünler. Ebeveynlerimize kokulu kırtasiye malzemelerini kullanmamalarını öneriyorum. Veliler içeriklerine bakıp, bitkisel veya içeriği organik ürünleri kullanabilirler. Bu ürünler boyalarıyla da deride alerjik şikayetlere sebep oluyor. Bu yaştaki çocuklar ellerindekileri ağızlarına götürmeye alışıklar dolayısıyla boyaların içindeki kimyasallar onları olumsuz etkiliyor. Kokuları yüzünden çocuklarda bağımlılık oluşabiliyor."

"KIZIMIN HOŞUNA GİDİYOR"

Kırtasiye malzemeleri satın alan velilerden Ümran Kural, "Renkli ve kokulu kırtasiye malzemeleri kızımın hoşuna gidiyor, almak istiyor. Veliler olarak bizler içinde ne olduğunu bilmiyoruz ve korkuyoruz ama onlar çok seviyor. Ben de daha önceden kızıma kokulu silgi aldım ama korkuyoruz içindeki maddelerden dolayı. Bence renklendiriciler zararlıdır koku olarak da solunması zararlı olabilir." dedi.