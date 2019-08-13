Kokina çorbası yapmayı denediniz mi? İşte tarifi!

Kokina çorbası lezzetiyle herkesin severek tükettiği çorbalar arasında yerini alıyor. Özellikle ramazan ayında sık sık sofralarda karşılaşabileceğiniz kokina çorbası nasıl yapılır merak ediliyor. Aksaray yöresine ait kokina çorbasını her yöre de hemen hemen görebilirsiniz.

KOKİNA ÇORBASI (AKSARAY) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

200 gr lahana turşusu

1 diş sarımsak

1 soğan

400 gr parça kuzu kuşbaşı eti

2/3 çay bardağı pilavlık bulgur

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

4~5 su bardağı su veya et suyu

Tuz

Karabiber

KOKİNA ÇORBASI (AKSARAY) NASIL YAPILIR?

Kuzu etini tencereye alın.

Üzerine 4 su bardağı su ilave edip haşlayın.

Ayrı bir tencerede tereyağı ile ayçiçeği yağını ısıtın.

Üzerine yemeklik doğradığınız soğan ve sarımsağı ilave edip soteleyin.

Haşladığınız eti ilave edip karıştırın.

İnce kıydığınız lahana ve domates salçasını da ekleyip karıştırın.

Bulgur, et suyu, tuz ve karabiberi ilave edip kaynamaya bırakın.

Orta ateşte 15 dakika pişirip sıcak servis yapın.

Aksaray yöresinde özellikle ramazan ayında pişirilen bir çorbadır.