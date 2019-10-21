Köftesir nasıl yapılır? İşte tarifi

Köftesir, Hakkari’nin en meşhur yemeklerinden biridir. Köftesir yemeğinin içeriğinde bakıldığında oldukça doyurucu malzemelerle yapıldığı görülebilir. Köftesir’i Hakkari’de yeme çok daha farklı duygular yaratacaktır ancak az sonra vereceğimiz tarifle en az Hakkari ve yöresinde yapılan Köftesir yemeği kadar lezzetli olacaktır. Köftesir’i sevdiklerinizi, dostlarınızı ağırladığınız akşam yemeklerinde, verdiğiniz ziyafetlerde yapmak oldukça yerinde bir seçim olabilir.

KÖFTESİR TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 500 gr köftelik ince bulgur

• 1 su bardağı un

• 3 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

• Bir tutam tuz

KAVURMALI SOS İÇİN

• 100 gr kavurma

• 2 soğan

• 1 çorba kaşığı tereyağı

• 1 çorba kaşığı sıvıyağ

• 1 çorba kaşığı domates salçası

• Nane

• kekik

• kırmızı pulbiber

ÜZERİ İÇİN

Sarımsaklı yoğurt

KÖFTESİR NASIL YAPILIR?

İnce bulguru tepsiye alın. Eritilmiş tereyağını ekleyin. Azar azar un ve su serperek içli köftenin dış kısmı kıvamında yoğurun. Malzemeden fındık büyüklüğünde parçalar koparıp elinizi ıslatarak avuç içinde şekillendirin. Malzeme bitinceye kadar işlemi sürdürün. Bir tencerede su kaynatıp köfteleri haşlayın.

Kavurmalı sos için; soğanları temizleyip kıyın. Kavurmayı küçük küçük doğrayın. Tereyağı ve sıvıyağı tavada kızdırıp soğanı kavurun. Salça, kavurma ve baharatı ekleyip karıştırın.

Köfteleri servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin. Yoğurdun üzerine kavurmalı sosu ekleyip servis yapın.