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Köftesir nasıl yapılır? İşte tarifi

Köftesir nasıl yapılır" İşte tarifi

“Köftesir nasıl yapılır?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Köftesir Hakkari mutfağına ait bir yemek çeşididir. Hakkâri yemeklerinde kullanılan en temel iki malzeme, coğrafyanın öncelikli olarak hayvancılığa elverişli olmasından dolayı et ve yine dağların ve yüksek yaylaların Hakkâri halkına bir armağanı olan doğal otlardır. Hakkâri, dağlara yaslanmış bir şehirdir ve doğada yetişen her şey, burada yaşayan insanların öncelikli besin kaynağını oluşturur.

Köftesir, Hakkari’nin en meşhur yemeklerinden biridir. Köftesir yemeğinin içeriğinde bakıldığında oldukça doyurucu malzemelerle yapıldığı görülebilir. Köftesir’i Hakkari’de yeme çok daha farklı duygular yaratacaktır ancak az sonra vereceğimiz tarifle en az Hakkari ve yöresinde yapılan Köftesir yemeği kadar lezzetli olacaktır. Köftesir’i sevdiklerinizi, dostlarınızı ağırladığınız akşam yemeklerinde, verdiğiniz ziyafetlerde yapmak oldukça yerinde bir seçim olabilir. 
 
KÖFTESİR TARİFİ İÇİN MALZEMELER
 
500 gr köftelik ince bulgur
1 su bardağı un
3 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı
Bir tutam tuz
 
KAVURMALI SOS İÇİN  
 
100 gr kavurma
2 soğan
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı sıvıyağ
1 çorba kaşığı domates salçası
 
Nane
kekik
kırmızı pulbiber
 
ÜZERİ İÇİN
 
Sarımsaklı yoğurt
 
KÖFTESİR NASIL YAPILIR?
 
İnce bulguru tepsiye alın. Eritilmiş tereyağını ekleyin. Azar azar un ve su serperek içli köftenin dış kısmı kıvamında yoğurun. Malzemeden fındık büyüklüğünde parçalar koparıp elinizi ıslatarak avuç içinde şekillendirin. Malzeme bitinceye kadar işlemi sürdürün. Bir tencerede su kaynatıp köfteleri haşlayın. 
 
Kavurmalı sos için; soğanları temizleyip kıyın. Kavurmayı küçük küçük doğrayın. Tereyağı ve sıvıyağı tavada kızdırıp soğanı kavurun. Salça, kavurma ve baharatı ekleyip karıştırın.
 
Köfteleri servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin. Yoğurdun üzerine kavurmalı sosu ekleyip servis yapın.
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