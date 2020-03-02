Koç burcunu seyahat bekliyor! 3 Mart Salı günü burç yorumları

Günlük burç yorumlarında sizleri neler bekliyor, Ay neyi ifade ediyor? Hepsi ve daha fazlasını merak edenler 3 Mart Salı günü burç yorumlarına bakıyor. Koç burcunu seyahat, Aslan burcunu endişeli, Yay burcunu zor ve Kova burcunu yoğun bir gün bekliyor. Aslan, Balık, İkizler, Boğa, Yay ve diğer burçlar hakkında hakkında bilgi veren AKSAM.com.tr yazarı Astrolog Ceylin Çelebi, burçlar hakkında en önemli durumları haberimizde paylaştı. İşte günlük burç yorumları…

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Yarın aniden seyahate çıkman gereken durumlarla karşılaşabilirsin. Zihinsel açıdan hayli enerjik bir günündesin ancak araba kullanman gerekiyorsa çok dikkat etmen de fayda var. Dikkatin çok kolay dağılabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

İletişim içerisinde olduğun insanlarla aranda parasal konular söz konusu olabilir. Borç vereceğin insanlara dikkat etmelisin zira kandırılma riskin yüksek olabilir. Akşam saatlerine doğru diğerlerinden uzaklaşmak ve yalnız kalmak arzusunda olacaksın.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Değişken enerjiler altında olacağın 3 Mart Salı günü yoğun bir şekilde sosyalleşmek ve çevrenle iletişime geçmek arzusunda olabilirsin. İki arkadaşının arasında kalabilir ve ortayı bulmakta zorlanabilirsin ancak tarafsız kalmaya özen göstermelisin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Ay tüm gün İkizler burcunda ve senin arka alanında ilerliyor. Bilinçaltındaki bazı konuları şimdi sürekli sorgularken ve cevaplarını ararken bulabilirsin kendini. Aklına takılan konu her neyse senin kafa karışıklığı yaşamana sebep oluyor ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Sosyal çevre ilişkilerinin hız kazanacağı günde bir taraftan da parasal konularda ve özellikle de ödemelerin ile ilgili olarak endişelerin artabilir. Unutkanlıklar yaşayabilirsin. Bu nedenle tüm önemli işlerini yazarak ilerlemende fayda var.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Kariyer ile ilgili işler iyi gidiyor olsa da seni huzursuz eden birtakım durumlar söz konusu olabilir. Yarın önemli bir karar almamaya dikkat etmelisin zira mantıksız kararlara meyledebilirsin. Yaptığın işin ne kadar önemli olduğunu patronuna vurgulayacak davranışlarda bulunmak iyi bir fikir olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Yurt dışı ve yabancılarla iletişime geçmek ve bilgi almak, bilgi vermek açısından aktif bir gün. Akşam saatlerinde yönetici gezegenin Venüs'ün Satürn ile kare açısından ötürü ilişkilerinde kuşkuculuk ve güvensizlik yaşayabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Eşinle sahip olduğunuz ortak paylaşımlarınızla ilgili konular yarın söz konusu olabilir. Dalgınlıklara karşı dikkatli olmalısın. Günün ikinci yarısında yalnız kalmak isteyebilirsin. Maddi sıkıntılar yaşıyor olmanız moralini bozabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Eşine tutamayacağın vaatlerde bulunman ilişkinizde bazı zorlanmaları meydana getirebilir. Ailenden birisine karşı özellikle de sabah saatlerinde kırılabilirsin. Melankolik tavırlar içerisinde olabilir çabuk endişeye kapılabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Kişisel gayretlerinin yoğun olduğu bir gün. Huzursuz bir enerji de olabilirsin. Çalışmalarını bir yandan toparlamak isterken bir yandan da daha karmaşık hâle getirmen mümkün. Sağlığınla ilgili konulara dikkat etmelisin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Gökyüzünde yarın çok kolay enerjiler yok. Buna rağmen insanlarla olan iletişiminin yoğun olacağı bir gün seni bekliyor olacak. Unutkanlıklar yaşayabilirsin. Akşam saatlerinde yapmak istediğin şeylerle ilgili olarak engellenmelerin söz konusu gözüküyor.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Plansız hareket ediyor olman kafa karışıklığına ve yanlış hareket etmene sebep olabilir. Özel ilişkilerin ile ilgili kendini kandırmaya açık bir yapıdasın. Bağımlı tavırların ile karşısındaki kişiyi de kendinden uzaklaştırıyor olabilirsin. Buna daha fazla dikkat etmen iyi olacaktır.

Astrolog Ceylin Çelebi

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