Koç burcundaki dolunay aşk hayatını etkiliyor! 2 Ekim 2020 burç yorumları

Günlük burç yorumlarını neler bekliyor? 2 Ekim Cuma günü Koç burcunda önemli bir dolunay meydana gelecek. Ekim ayı burç yorumları bu durumdan nasıl etkilenecek? Günlük burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından dolunayın etkilerine göre hazırlandı. Yengeç burcu Koç Dolunayının etkilerini kariyer hayatında görecek, Akrep burcu ise meslek hayatında önemli bir adım atabilir. Yay burçlarını aşk hayatı bekliyor. İşte 2 Ekim Cuma 2020 burç yorumları...



2 EKİM 2020 KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 2 Ekim Cuma günü Koç burcunun 9 derecesinde saat 00.05’te önemli bir dolunay meydana gelecek. Dolunay enerjisi ile birlikte sağlığınla ilgili konulara daha fazla odaklanabilirsin. Daha önce ikili ilişkilerinle ilgili başlatmış olduğun birtakım konular daha görünür hale gelebilir.

2 EKİM 2020 BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Koç Dolunayı ile birlikte mesleğinde atmış olduğun birtakım adımların neticesini arka planda yürüttüğün işler nezdinde görünür hale getirebilirsin. Arkandan dönen işlerin önüne düşeceği, gizli sırların açığa çıkacağı önemli günlerden geçiyorsun.

2 EKİM 2020 İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Sosyal çevrenle ilgili konularda daha düşünerek hareket etmen gereken bir süreçten geçiyorsun. Kendini arkadaşlarınla ilgili çok fazla ön plana atman kurban durumuna düşmene sebep olabilir.

2 EKİM 2020 YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Koç Dolunayının etkilerini kariyer hayatında yaşıyor olacaksın. Birtakım kararları daha cesaretle alman gereken bir süreç var önünde. İyi değerlendirmelisin.

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Gizli işler ortaya çıkabilir! 2 Ekim Cuma burç yorumları