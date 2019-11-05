Koç burcu yorumları 6 Kasım 2019 Çarşamba (günlük burç yorumları)

Koç burcu yorumlarında 6 Kasım 2019 Çarşamba yorumları merak ediliyor. Çarşamba günü koç burcu yorumunda neler yazacağı araştırılıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

KOÇ BURCU 6 KASIM 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 MART - 20 NİSAN)

Ay bu gece saat 02:08’de Balık burcuna geçti. Sana çok ters enerjiler barındıran Balık burcunun üzerinde yaratacağı etkiyle bugün başkalarının duygularını önemseyebilirsin. Daha duyarlı ve dalgalı bir ruh hali içerisinde olacaksın. Sabah erken saatlerde cüzdanını ilgilendiren konularda çok daha spontane davranmaya eğilimlisin. Beğendiğin bir şeyi kimseye danışma ihtiyacı hissetmeden pahalı da olsa satın alman durumun söz konusu olabilir.

KOÇ BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Koç'lar girişimde bulunacakları zaman izleyecekleri rotayı ayrıntıları ile planlarsa, enerjik yapılarının da yardımı ile daha da üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratılışları yüzünden zaman zaman güç durumlara düştükleri de olur. Böyle anlarda başladıkları işlerini sonuçlandırmadan bırakırlar. Konuşmaları abartılıdır, bazen gerçekleri değiştirerek anlatırlar. Kavrama yetenekleri fazla olan Koç'lar yaşam sahnesinin başrolünde olmayı tercih ederler. Aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına düşkün olurlar.

KOÇ BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Fiziksel yapıları uzun yüzlü ve uzun boyludurlar. Kolları ve bacakları güçlüdür. Esmer ve kıvırcık saçları vardır. Bakışları delici ve keskindir. Sağlıklı bir ciltleri vardır. Spor yapmaya meraklı oldukları için de, bir çok spor salonlarında Koçlara rastlayabilirsiniz. Güzel dişleri olan Koçların; gözlerini dikerek gülümsemesi, çevrelerini etkisi altına alır.

Astrolog Ceylin Çelebi

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