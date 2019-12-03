Koç burcu yorumları 3 Aralık 2019 Salı (günlük burç yorumları)

Koç burcu yorumlarında 3 Aralık 2019 Salı yorumları merak ediliyor. Salı günü koç burcu yorumunda neler yazacağı araştırılıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 3 ARALIK 2019 SALI (21 MART - 20 NİSAN)

Sabah saatlerinde araştırmacı bir zihin yapısı ile güne başlıyorsun. Ay saat 10:00’dan sonra Balık burcuna geçiyor. Dolayısıyla günün geri kalanında duygularında dalgalanmalar olabilir, endişeli bir ruh hali içerisine bürünebilirsin. Öğleden sonra daha spontane davranıyor, sıradışı konulara ilgi duyuyorsun. Akşam ise arkadaşlarla birlikte olmak sana iyi gelecek.

KOÇ BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Koç'lar girişimde bulunacakları zaman izleyecekleri rotayı ayrıntıları ile planlarsa, enerjik yapılarının da yardımı ile daha da üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratılışları yüzünden zaman zaman güç durumlara düştükleri de olur. Böyle anlarda başladıkları işlerini sonuçlandırmadan bırakırlar. Konuşmaları abartılıdır, bazen gerçekleri değiştirerek anlatırlar. Kavrama yetenekleri fazla olan Koç'lar yaşam sahnesinin başrolünde olmayı tercih ederler. Aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına düşkün olurlar.

KOÇ BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Fiziksel yapıları uzun yüzlü ve uzun boyludurlar. Kolları ve bacakları güçlüdür. Esmer ve kıvırcık saçları vardır. Bakışları delici ve keskindir. Sağlıklı bir ciltleri vardır. Spor yapmaya meraklı oldukları için de, bir çok spor salonlarında Koçlara rastlayabilirsiniz. Güzel dişleri olan Koçların; gözlerini dikerek gülümsemesi, çevrelerini etkisi altına alır.

Astrolog Ceylin Çelebi

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