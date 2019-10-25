Koç burcu yorumları! 26 Ekim 2019 cumartesi burç yorumları

26 Ekim 2019 Cumartesi günlük burç yorumları yakıntan takip ediliyor. Burçların vereceği mesaj astrolojiye ilgi duyan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları sizlerle...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ 26 EKİM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YORUMLARI

Ay karşıt burcun Terazi’de güne başlıyorsun. Akşam saatlerinde İkili ilişkilerin konusunda gergin olabilirsin. Bu duygularını karşı tarafa yansıtmak konusunda pasif agresif bir tutum içerisindesin. Tepkilerin çok güçlü, ancak meramını karşı tarafa anlatmadığın müddetçe sorununu çözüme kavuşturamazsın. Ay Satürn karesinin de etkisiyle gece yarısı depresif duygular içerisinde olabilirsin.