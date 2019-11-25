Koç burcu yorumları 25 Kasım 2019 Pazartesi (günlük burç yorumları)

Koç burcu yorumlarında 25 Kasım 2019 Pazartesi yorumları merak ediliyor. Cumartesi günü koç burcu yorumunda neler yazacağı araştırılıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 25 KASIM 2019 PAZARTESİ (21 MART - 20 NİSAN)

Bu sabah fazla konuşkanlığın nedeniyle işine varmakta gecikebilirsin. Hayal gücün yüksek olabilir, seni heyecanlandıran konulardan konuşmak hoşuna gidecektir. Öğleden sonra daha kontrollü ve işine dönük olacak ve çok daha metotlu bir çalışma düzeni geliştireceksin. Akşam saatlerinde aşk hayatında tutkulusun. Saat 20:30’dan Ay boşlukta olacak. Sana keyif verecek şeylerle uğraşman daha iyi olacaktır.

KOÇ BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Koç'lar girişimde bulunacakları zaman izleyecekleri rotayı ayrıntıları ile planlarsa, enerjik yapılarının da yardımı ile daha da üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratılışları yüzünden zaman zaman güç durumlara düştükleri de olur. Böyle anlarda başladıkları işlerini sonuçlandırmadan bırakırlar. Konuşmaları abartılıdır, bazen gerçekleri değiştirerek anlatırlar. Kavrama yetenekleri fazla olan Koç'lar yaşam sahnesinin başrolünde olmayı tercih ederler. Aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına düşkün olurlar.

KOÇ BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Fiziksel yapıları uzun yüzlü ve uzun boyludurlar. Kolları ve bacakları güçlüdür. Esmer ve kıvırcık saçları vardır. Bakışları delici ve keskindir. Sağlıklı bir ciltleri vardır. Spor yapmaya meraklı oldukları için de, bir çok spor salonlarında Koçlara rastlayabilirsiniz. Güzel dişleri olan Koçların; gözlerini dikerek gülümsemesi, çevrelerini etkisi altına alır.

Astrolog Ceylin Çelebi

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