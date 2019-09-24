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  3. Koç burcu yorumları 25 Eylül 2019 Çarşamba (Günlük burç yorumları)

Koç burcu yorumları 25 Eylül 2019 Çarşamba (Günlük burç yorumları)

Koç burcu yorumları 25 Eylül 2019 Çarşamba (Günlük burç yorumları)

25 Eylül 2019 çarşamba koç burcu günlük burç yorumu merak edilen konular arasında yer alıyor. Koç burcunda aşk, sağlık ve para konularında ne gibi değişimler olacağı konuşuluyor. Akrep, İkizler, Aslan, Boğa, Başak, Terazi, Yengeç, Yay, Koç, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının yorumlarını sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Koç, Burçlar kuşağının ilk burcudur. Hareketli ve enerjik oluşları ile tanınırlar. Ben egoları çok fazla gelişmiştir. BEN, onların aynası olmuştur adeta. Bu burçta doğanlar çok pratiktirler. Olaylar karşısında coşkularını gizleyemezler. Yaşam yolunda canlılıklarını ve atılganlıklarını yitirmeden heyecanla ilerlerler. Merak ettikleri konularda olabildiğince yaratıcılardır. Amaçları doğrultusunda ilerlerken, kendilerini eylemleri ile kanıtlamak isterler.

KOÇ BURCU 25 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 MART - 20 NİSAN)

Haftaya şanslı başlıyorsunuz… Bugün iş hayatınızda hareketli bir gün olabilir. Yeni bir teklifle tüm kararlarınızı değiştirebilir ve hayalini kurduğunuz projenizi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bugünlerde özellikle sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Bir süredir ertelediğiniz sağlık sorunlarınız işinizin en tempolu günlerinde sizi yarı yolda bırakabilir.

KOÇ BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Koç'lar girişimde bulunacakları zaman izleyecekleri rotayı ayrıntıları ile planlarsa, enerjik yapılarının da yardımı ile daha da üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratılışları yüzünden zaman zaman güç durumlara düştükleri de olur. Böyle anlarda başladıkları işlerini sonuçlandırmadan bırakırlar. Konuşmaları abartılıdır, bazen gerçekleri değiştirerek anlatırlar. Kavrama yetenekleri fazla olan Koç'lar yaşam sahnesinin başrolünde olmayı tercih ederler. Aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına düşkün olurlar.

KOÇ BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Fiziksel yapıları uzun yüzlü ve uzun boyludurlar. Kolları ve bacakları güçlüdür. Esmer ve kıvırcık saçları vardır. Bakışları delici ve keskindir. Sağlıklı bir ciltleri vardır. Spor yapmaya meraklı oldukları için de, bir çok spor salonlarında Koçlara rastlayabilirsiniz. Güzel dişleri olan Koçların; gözlerini dikerek gülümsemesi, çevrelerini etkisi altına alır.

 

Grup: Ateş/erkeksi/değişken

 

Yönetici Gezegen: Mars

 

Renk: Ateş kırmızı, nar çiçeği

 

Uğurlu Taş: Pırlanta, yakut, ameist, demir

 

Şanslı Sayı: 9

 

Şanslı Gün: Salı

 

Karşıt Burç: Terazi

 

Şehirler: Floransa, Verona, Marsilya, Birminghom, Saragosa

 

Metal: Demir

 

Çiçekler: Lale, gelincik, renkli sardunya, hanımeli

 

Ağaçlar: Kara çam, selvi, ak diken

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