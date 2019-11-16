Koç burcu yorumları 17 Kasım 2019 Pazar (günlük burç yorumları)

Koç burcu yorumlarında 17 Kasım 2019 Pazar yorumları merak ediliyor. Pazar günü koç burcu yorumunda neler yazacağı araştırılıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 17 KASIM 2019 PAZAR (21 MART - 20 NİSAN)

Ailevi meselelerin senin için ön planda olacağı, duygusal patlamalara açık olacağın bir Pazar sabahı olabilir. Sabahın melankolik enerjilerinden sonra öğleden sonrasında babanın ya da ailendeki büyük erkek figürlerinin yapıcı ve destekleyici tutumları sayesinde gerilimin dinebilir. Ancak ilerleyen vakitlerde ikili ilişkilerinde öfkeni kontrol etmekte zorlanacağın durumlar yine söz konusu olabilir.

KOÇ BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Koç'lar girişimde bulunacakları zaman izleyecekleri rotayı ayrıntıları ile planlarsa, enerjik yapılarının da yardımı ile daha da üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratılışları yüzünden zaman zaman güç durumlara düştükleri de olur. Böyle anlarda başladıkları işlerini sonuçlandırmadan bırakırlar. Konuşmaları abartılıdır, bazen gerçekleri değiştirerek anlatırlar. Kavrama yetenekleri fazla olan Koç'lar yaşam sahnesinin başrolünde olmayı tercih ederler. Aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına düşkün olurlar.

KOÇ BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Fiziksel yapıları uzun yüzlü ve uzun boyludurlar. Kolları ve bacakları güçlüdür. Esmer ve kıvırcık saçları vardır. Bakışları delici ve keskindir. Sağlıklı bir ciltleri vardır. Spor yapmaya meraklı oldukları için de, bir çok spor salonlarında Koçlara rastlayabilirsiniz. Güzel dişleri olan Koçların; gözlerini dikerek gülümsemesi, çevrelerini etkisi altına alır.

Astrolog Ceylin Çelebi

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