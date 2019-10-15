Koç burcu yorumları 16 Ekim 2019 Çarşamba (Günlük burç yorumları)

Koç burcu yorumlarında 16 Ekim 2019 Çarşamba yorumları merak ediliyor. Pazar günü koç burcu yorumunda neler yazacağı araştırılıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURCU 16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 MART - 20 NİSAN)

Bugünlerde aşk hayatınızda enerji kaybediyorsunuz. Her ne kadar bunun sebebini çevrenizde arasanız da, siz de asıl kaynağı biliyorsunuz. Açıktır ki bazı konuları aşk hayatınıza dahil ettiğiniz sürece enerji kaybetmeye devam edeceksiniz. Yerinden oynayan dengeleri yerine oturtmanın ötesinde, yeni kazançlara açık fırsatlar söz konusu olabilir. İş ortamınızın şartları, muhtemel kazançları görebilmenize elverişli değil.

KOÇ BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Koç'lar girişimde bulunacakları zaman izleyecekleri rotayı ayrıntıları ile planlarsa, enerjik yapılarının da yardımı ile daha da üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratılışları yüzünden zaman zaman güç durumlara düştükleri de olur. Böyle anlarda başladıkları işlerini sonuçlandırmadan bırakırlar. Konuşmaları abartılıdır, bazen gerçekleri değiştirerek anlatırlar. Kavrama yetenekleri fazla olan Koç'lar yaşam sahnesinin başrolünde olmayı tercih ederler. Aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına düşkün olurlar.

KOÇ BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Fiziksel yapıları uzun yüzlü ve uzun boyludurlar. Kolları ve bacakları güçlüdür. Esmer ve kıvırcık saçları vardır. Bakışları delici ve keskindir. Sağlıklı bir ciltleri vardır. Spor yapmaya meraklı oldukları için de, bir çok spor salonlarında Koçlara rastlayabilirsiniz. Güzel dişleri olan Koçların; gözlerini dikerek gülümsemesi, çevrelerini etkisi altına alır.

Grup: Ateş/erkeksi/değişken

Yönetici Gezegen: Mars

Renk: Ateş kırmızı, nar çiçeği

Uğurlu Taş: Pırlanta, yakut, ameist, demir

Şanslı Sayı: 9

Şanslı Gün: Salı

Karşıt Burç: Terazi

Şehirler: Floransa, Verona, Marsilya, Birminghom, Saragosa

Metal: Demir

Çiçekler: Lale, gelincik, renkli sardunya, hanımeli

Ağaçlar: Kara çam, selvi, ak diken