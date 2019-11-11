Koç burcu yorumları 11 Kasım 2019 Pazartesi (günlük burç yorumları)

Koç burcu yorumlarında 11 Kasım 2019 Pazartesi yorumları merak ediliyor. Pazartesi günü koç burcu yorumunda neler yazacağı araştırılıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 11 KASIM 2019 PAZARTESİ (21 MART - 20 NİSAN)

Ay’ın boğa burcuna geçtiği bugün hem gözünü hem karnını doyuracak güzel bir yemeğe gereğinden fazla harcama yapabilirsin. Konfor isteğin artıyor. Sabahın erken saatlerinde sıra dışı bir şeyler yapmak isteyebilirsin. Bugün kendine izin verip hem keyif verecek hem de özgürce gezebileceğin bir yerlere gitmek istiyorsun. İkna edici yönünün artacağı önümüzdeki dört günü iyi değerlendirmeye bak.

KOÇ BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Koç'lar girişimde bulunacakları zaman izleyecekleri rotayı ayrıntıları ile planlarsa, enerjik yapılarının da yardımı ile daha da üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratılışları yüzünden zaman zaman güç durumlara düştükleri de olur. Böyle anlarda başladıkları işlerini sonuçlandırmadan bırakırlar. Konuşmaları abartılıdır, bazen gerçekleri değiştirerek anlatırlar. Kavrama yetenekleri fazla olan Koç'lar yaşam sahnesinin başrolünde olmayı tercih ederler. Aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına düşkün olurlar.

KOÇ BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Fiziksel yapıları uzun yüzlü ve uzun boyludurlar. Kolları ve bacakları güçlüdür. Esmer ve kıvırcık saçları vardır. Bakışları delici ve keskindir. Sağlıklı bir ciltleri vardır. Spor yapmaya meraklı oldukları için de, bir çok spor salonlarında Koçlara rastlayabilirsiniz. Güzel dişleri olan Koçların; gözlerini dikerek gülümsemesi, çevrelerini etkisi altına alır.

Astrolog Ceylin Çelebi

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