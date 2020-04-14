Koç burcu kadınının özellikleri! Akıllı Koç burcu kadını hangi burçlarla anlaşıyor?

Koç burcu kadını hangi özellikleri taşır? Koç burcu kadını kimlerle anlaşır? Akıllı, tutkulu ve kendine güvenen Koç burcu kadını, etrafında ne kadar hayranı olursa o kadar mutludur. Hareketli olmayı seven Koç burcu kadını, arkadaşlarının önemli günlerinde hep yanlarında olmayı sever. Koç burcu kadınları ile ilgili bilgileri sizler için hazırladık.

14 NİSAN KOÇ BURCU YORUMU

Ay Oğlak burcunda kariyer konularında sorumluluk duygusu ile hareket etmemiz için bir fırsat tanıyor. Ay son dördün fazında haliyle olayları yeniden değerlendirmemiz için uygun bir güne işaret ediyor.



KOÇ BURCU KADINLARINININ ÖZELLİKLERİ

Hareketli, vefakâr, akıllı, yaşam dolu, sosyal...

Koç kadını, son derece tutkulu, cazibeli, akıllı, neşeli, yaşam dolu ve sıcakkanlıdır. Her zaman etrafında birçok erkek olur. Beğenilmek, istenilmek ona oldukça zevk verir. Etrafında ne kadar hayranı olursa o kadar mutludur. Çok beğenilen bir insan olsa da kendisine o kadar güvenmez, hep kusurları olduğunu düşünür. Kendi ilgi alanlarının peşinde koşar. Bir aile kurmak, çocuk doğurmak yerine, iş hayatında başarılı olmayı tercih eder.

Sürekli hareket halindedir. Sosyal hayatları yoğundur. Kendini ve başkalarını örgütler. Yanındaki insanlara yardım etmekten zevk alır. Vefakârdır, arkadaşlarının önemli günlerinde hep yanlarındadır. Kendi fikrinin alınması ona haz verir. Koç kadını, aklına geleni olduğu gibi söyler. Asla yumuşak başlı değildir. Eğer kışkırtılırsa şiddet yanlısı oluverir.

KOÇ BURCU KADINI ÇOCUKLARLA İYİ GEÇİNİR

İyi bir anne ve ideal bir eş olabilir. Sadece acı çekerse öfkelenip bencilleşir ve hırçınlaşır. Koç burcunda doğan kadınlar sevgiye çok önem verirler. Koç kadını için çocukların yeri çok özeldir. Çocuklarla iyi geçinir. Onlara büyülü bir dünya yaratır. Diğer annelerden farklı olarak her ağladıklarında yanlarına koşup kucaklarına almayacaktır, her durumda onlara kol kanat germeyip, kendi başlarının çaresine bakmalarını isterler. Çocuklarını doğru bir şekilde yetiştirmeyi kendisine iş edinir ve ideallerini onlar üzerinde gerçekleştirmek ister.

Sert etkiler almış bir Koç kadınının evciliğinin nedeni sadece aşk ya da sevgi olmayabilir. Güçlü, zengin, ün yapmış, iyi bir mevkide biri de onu evlenmeye ikna edebilir. Koç kadını yanında kendisi gibi güçlü bir erkek ister. Her yönden kendisinden üstün bulduğu bir erkeği elde etmeye uğraşmak hoşuna gider. Ayrıca beğenilmekten hoşlandığı için seçtiği eşin de beğenilmesi ona büyük bir haz verir. Kadınsı yönlerini ortaya çıkarabilecek güce sahip ve çok arzulu bir erkek onu rahatça etkileyebilir. Çok hareketli oldukları için, düzenli evlilik hayatını biraz sıkıcı bulabilirler. Eşleri baskıcı olursa ilişkileri uzun sürmez. Ama istekleri ve hırslarına cevap verebildiği sürece hayatlarının sonuna kadar aynı erkekle birlikte olurlar.

KOÇ BURCU KADINI HANGİ BURÇLARLA ANLAŞIR?

Aslan, Yay ve Akrep burcunda doğan erkeklerle daha iyi anlaşırlar. Koç kadını ile birlikte olan bir erkek, sabırlı ve anlayışlı olmayı bilmelidir. Çünkü Koç burcu kadınının çelişkili ve karmaşık bir yapısı vardır. Ne kadar inkâr etse de bencildir. Bu burcun kadınları, erkek arkadaşlarından neredeyse her şeyi isterler ama kendileri aynı karşılığı vermezler. Dünya onların etrafında dönmelidir. Sık sık eşinin onu sevmediğinden, beğenmediğinden endişe eder. Onun bu şüphelerini gidermek kolay değildir. Koç burcunda doğan kadının eşi, karakter bakımından güçlü değilse, bu yersiz şüpheler karşısında yıpranabilir.