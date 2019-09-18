Koç burcu günlük burç yorumu! 18 Eylül 2019 çarşamba
18 Eylül 2019 çarşamba günlük burç yorumlarında koç burcunun yorumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün burçların verdiği mesaj yakından takip ediliyor. Aşk, sağlık ve para konularında neler yaşanacağı burç yorumlarında belirtiliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar hayatlarındaki gelişmeleri burç yorumları üzerinden öğrenmek istiyor. Koç burcunun bugün verdiği mesajları ve İkizler, Aslan, Boğa, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Yengeç, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının yorumlarını sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.
Koç, Burçlar kuşağının ilk burcudur. Hareketli ve enerjik oluşları ile tanınırlar. Ben egoları çok fazla gelişmiştir. BEN, onların aynası olmuştur adeta. Bu burçta doğanlar çok pratiktirler. Olaylar karşısında coşkularını gizleyemezler. Yaşam yolunda canlılıklarını ve atılganlıklarını yitirmeden heyecanla ilerlerler. Merak ettikleri konularda olabildiğince yaratıcılardır. Amaçları doğrultusunda ilerlerken, kendilerini eylemleri ile kanıtlamak isterler.
KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 18 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - (24 EKİM - 23 KASIM)
Sizi uğraştıracak bazı sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Birileri sizin aleyhinize hareket ediyor veya sırf varlığıyla bile sizi rahatsız ediyor olabilir. Ama siz karşılık vermediğiniz sürece, bu gibi anlık engeller hayatınızı ne derece etkileyebilir? Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...
KOÇ BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ
Koç'lar girişimde bulunacakları zaman izleyecekleri rotayı ayrıntıları ile planlarsa, enerjik yapılarının da yardımı ile daha da üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratılışları yüzünden zaman zaman güç durumlara düştükleri de olur. Böyle anlarda başladıkları işlerini sonuçlandırmadan bırakırlar. Konuşmaları abartılıdır, bazen gerçekleri değiştirerek anlatırlar. Kavrama yetenekleri fazla olan Koç'lar yaşam sahnesinin başrolünde olmayı tercih ederler. Aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına düşkün olurlar.
KOÇ BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Fiziksel yapıları uzun yüzlü ve uzun boyludurlar. Kolları ve bacakları güçlüdür. Esmer ve kıvırcık saçları vardır. Bakışları delici ve keskindir. Sağlıklı bir ciltleri vardır. Spor yapmaya meraklı oldukları için de, bir çok spor salonlarında Koçlara rastlayabilirsiniz. Güzel dişleri olan Koçların; gözlerini dikerek gülümsemesi, çevrelerini etkisi altına alır.
Grup: Ateş/erkeksi/değişken
Yönetici Gezegen: Mars
Renk: Ateş kırmızı, nar çiçeği
Uğurlu Taş: Pırlanta, yakut, ameist, demir
Şanslı Sayı: 9
Şanslı Gün: Salı
Karşıt Burç: Terazi
Şehirler: Floransa, Verona, Marsilya, Birminghom, Saragosa
Metal: Demir
Çiçekler: Lale, gelincik, renkli sardunya, hanımeli
Ağaçlar: Kara çam, selvi, ak diken