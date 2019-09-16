Koç burcu 16 Eylül 2019 pazartesi günlük burç yorumu
Koç burcu 16 Eylül 2019 pazartesi günlük burç yorumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Astrolojiyi yakından takip edenler hayatlarında yaşanacak gelişmeleri burç yorumları ile takip ediyor. Sağlık, aşk ve para konusunda koç burcunun ne söyleyeceği hayli önem taşıyor. Günlük burç yorumları ile hayatınızda neler olup bittiğini, akışın ne yöne gideceğini ön görebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının yorumlarını sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.
Koç, Burçlar kuşağının ilk burcudur. Hareketli ve enerjik oluşları ile tanınırlar. Ben egoları çok fazla gelişmiştir. BEN, onların aynası olmuştur adeta. Bu burçta doğanlar çok pratiktirler. Olaylar karşısında coşkularını gizleyemezler. Yaşam yolunda canlılıklarını ve atılganlıklarını yitirmeden heyecanla ilerlerler. Merak ettikleri konularda olabildiğince yaratıcılardır. Amaçları doğrultusunda ilerlerken, kendilerini eylemleri ile kanıtlamak isterler.
KOÇ BURCU 16 EYLÜL 2019 PAZARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 MART - 20 NİSAN)
Şu sıralar hiçbir işiniz yolunda gitmiyor, ama yaklaşımınızı değiştirirseniz isteklerinize daha hızlı kavuşabileceksiniz. Başkalarının görüşlerinin faydalı olduğunu göreceksiniz. Özel hayatınızda her türlü sorunla karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda kendi bakış açınız konusunda açık ve net davranın. Sağlığınız daha iyi olabilirdi. Yaşam tarzınızı değiştirme konusunu düşünün, ama kendinize de çok yüklenmeyin. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...
KOÇ BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ
Koç'lar girişimde bulunacakları zaman izleyecekleri rotayı ayrıntıları ile planlarsa, enerjik yapılarının da yardımı ile daha da üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratılışları yüzünden zaman zaman güç durumlara düştükleri de olur. Böyle anlarda başladıkları işlerini sonuçlandırmadan bırakırlar. Konuşmaları abartılıdır, bazen gerçekleri değiştirerek anlatırlar. Kavrama yetenekleri fazla olan Koç'lar yaşam sahnesinin başrolünde olmayı tercih ederler. Aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına düşkün olurlar.
KOÇ BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Fiziksel yapıları uzun yüzlü ve uzun boyludurlar. Kolları ve bacakları güçlüdür. Esmer ve kıvırcık saçları vardır. Bakışları delici ve keskindir. Sağlıklı bir ciltleri vardır. Spor yapmaya meraklı oldukları için de, bir çok spor salonlarında Koçlara rastlayabilirsiniz. Güzel dişleri olan Koçların; gözlerini dikerek gülümsemesi, çevrelerini etkisi altına alır.
Grup: Ateş/erkeksi/değişken
Yönetici Gezegen: Mars
Renk: Ateş kırmızı, nar çiçeği
Uğurlu Taş: Pırlanta, yakut, ameist, demir
Şanslı Sayı: 9
Şanslı Gün: Salı
Karşıt Burç: Terazi
Şehirler: Floransa, Verona, Marsilya, Birminghom, Saragosa
Metal: Demir
Çiçekler: Lale, gelincik, renkli sardunya, hanımeli
Ağaçlar: Kara çam, selvi, ak diken