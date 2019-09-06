Akciğer hastalığı olan KOAH nedir?

KOAH nedir? Sorusu merak ediliyor. KOAH nedeniyle hava keseciklerinin harabiyeti (amfizem) sonucu hava akımında kısıtlanma görülebilir. Hava yollarında ki daralma nefes verirken daha belirginleşir. Bunun sonucunda hava, hava yollarından geçerken ıslık sesine benzer bir ses çıkarır. Ayrıca amfizem, akciğerdeki hava keseciklerinin anormal ve kalıcı genişlemesidir.

KOAH NEDİR?

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın kısaltmasıdır.

KOAH, sigara, evlerde ısınma ve yemek pişirme amacıyla kullanılan çeşitli bitkisel, hayvansal kaynaklı yakıtlar (özellikle de kırsal kesimde kullanılan tezek) gibi zararlı maddelerin uzun süreli solunmasına bağlı olarak akciğer ve hava yollarında oluşan iltihabi kronik (müzmin) bir hastalıktır.

KOAH’ta, kronik bronşit ve akciğerdeki hava keseciklerinin harabiyeti (amfizem) sonucu hava akımında kısıtlanma görülür. Hava akımındaki azalma daima ilerleyicidir. KOAH hastalarında hava yollarındaki daralma nedeniyle havanın giriş çıkısı rahat bir şekilde sağlanamaz.

Hava yollarındaki daralma, nefes verirken daha belirgindir ve hava daralmış olan hava yollarından geçerken adeta ıslık sesine benzer bir ses duyulur.

KRONİK BRONŞİT NEDİR?

Birbirini takip eden 2 yıl boyunca, yılın en az 3 ayı devam eden öksürük ve balgam çıkarma ile kendini gösteren bir hastalıktır.

Bronşlarda iltihabi reaksiyon ve daralma vardır ve akciğerlerdeki balgam üretimindeki artma bronşların daha da fazla daralmasına yol açar.

Bu durumun verem ya da başka bir akciğer hastalığına bağlı olup olmadığının araştırılması gerekir.

AMFİZEM NEDİR?