Klima filtreleri 3 ayda bir temizlenmeli! Klima bakımı nasıl olmalıdır?

Klima bakımı yaz aylarının gelmesiyle merak konusu oldu. Yaz aylarında sıcaklığın olumsuz etkilerine karşı yaşam kalitesini artıran klimalar, evlerde ya da ofislerde daha konforlu vakit geçirilmesini sağlıyor. Ancak kullanım süresi arttıkça klimaların hassas parçalarında verimliliği azaltan birtakım sorunlar da gelişebiliyor. Peki, bu bu durumda klima bakımı nasıl yapılmalı? Klimanın kullanıldığı yere göre değiştiğini belirten uzmanlar, klima filtrelerinin 3 ayda bir temizlenmesini tavsiye ediyor.

Klima ünitelerinin bakımı sadece yaşam alanlarında konforlu vakit geçirilmesini sağlamıyor aynı zamanda uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yüksek elektrik maliyetlerinin yönetilmesine de yardımcı olabiliyor.

AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, klimaların periyodik bakımıyla hem tasarruf hem de verimlilik artışı yaşandığını söyleyen Emas Makina Sanayi AŞ Genel Müdürü Mehmet Özokumuşoğlu, “Klimanıza yapılan bakım sayesinde temizlenen fan ve filtreler ile daha rahat hava sirkülasyonu ve cihaz fazla yorulmadığı için daha fazla hava akışı sağlanıyor. Bu da enerji tasarrufunu beraberinde getiriyor. Gaz ve ısı kontrolüyle de istenilen verime hızlı ulaşılarak, ilave enerji harcamayarak tasarruf sağlanıyor." dedi

Özokumuşoğlu, inverter teknolojisine sahip klimalar ile kullanıcıların enerjiyi daha verimli kullanabileceklerini belirterek, "E.C.A. klimalar soğutmada A++, ısıtmada ise A+ enerji seviyesinde, ayrıca yeni nesil klimalar ile temiz hava ve nem dengesi maksimum düzeyde karşılanabilecek." diye konuştu.

"BAKIM, SADECE YETKİLİ SERVİSLER VE UZMAN KİŞİLERCE YAPILMALI"



Klimaların fan ve filtre temizliğinin yapılmamasıyla taze hava sirkülasyonunda muhtemel bir azalma meydana geleceğini kaydeden Özokumuşoğlu, şunları söyledi:

"E.C.A. uzmanları hem yaz hem de kış aylarında kullanılan klimalara yılda iki kez bakım yaptırılmasını öneriyor. Bakım esnasında cihazın bağlantı, elektronik aksam ve gaz kontrolü, fan temizliği, hava filtresi değişimi ya da temizliği gibi işlemler uygulanıyor. Filtre kontrolleri ile hem taze ve temiz hava akışı sağlanıyor hem de cihazın ömrü uzuyor. Gerekli kontroller ve temizlik yapıldıktan sonra performans ayarları ideal hale getiriliyor. Bu kontroller, ayarlar ve temizlik yapılmadığında ise klima sadece hava üflüyor, verimli çalışmıyor, elektrik faturalarına artı maliyet olarak yansıyor ve kısa sürede arıza veriyor."

Özokumuşoğlu, sadece yetkili servislerce uzman kişiler tarafından yapılması gereken klima bakımlarının, özel ekipmanlar ile gerçekleştiğini dile getirdi.

"KLİMA FİLTRELERİ 3 AYDA BİR TEMİZLENMELİ"



İç ünite üzerinde evap ve faz temizliği olurken, dış üniteye kondens temizliği ile müdahale edildiğini belirten Özokumuşoğlu, "İç ve dış ünite arasındaki elektrik bağlantıları kontrol edilerek gaz ölçümü sağlanıyor. Herhangi bir gaz eksikliği varsa gaz ilave ediliyor ya da eski gaz boşaltılıp cihaz yeni gaz ile dolduruluyor. Son olarak, iç ünite üzerinden termometre vasıtası ile performans test ediliyor ve ayarlar güncelleniyor." şeklinde konuştu.

Klimanın kullanıldığı yere göre değişse de klima filtrelerinin 3 ayda bir temizlenmesi tavsiye eden Özokumuşoğlu, "Bireysel tip klimalar, cihaz panelinin altında yer alan hava filtreleri elle çıkarılarak temizlenebiliyor. Elektrik süpürgesi yardımı ile filtre temizliği mümkün olurken filtreler kimyasal kullanmadan sadece su ile de yıkanabiliyor. Filtrelerin iyi performans göstermesi için iyice kurutulduktan sonra cihaz içine yerleştirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.