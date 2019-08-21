Kızartılmış hamura ne dendiğini biliyor muydunuz?

“Kızartılmış hamura ne denir?” sorusu halk tarafından merak ediliyor. Kızartılmış hamur ‘Benye’ ismiyle adlandırılır. Benye yoğun bir yağda kızartılır. Fransa tatlısıdır. Fakat benye bazı ülkelerde tatlı niyetine değil normal olarak gün içerisinde tükettiğimiz bir yemek de olabilir. Amerika’da da ün kazanmış olan benye ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

KIZARTILMIŞ HAMURA NE DENİR?

BENYE