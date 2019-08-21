Kızartılmış hamura ne dendiğini biliyor muydunuz?

“Kızartılmış hamura ne denir?” sorusu halk tarafından merak ediliyor. Kızartılmış hamur ‘Benye’ ismiyle adlandırılır. Benye yoğun bir yağda kızartılır. Fransa tatlısıdır. Fakat benye bazı ülkelerde tatlı niyetine değil normal olarak gün içerisinde tükettiğimiz bir yemek de olabilir. Amerika’da da ün kazanmış olan benye ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
KIZARTILMIŞ HAMURA NE DENİR?
BENYE
Beignets (Benye diye okunur), bir Fransız hamur tatlısı. Fransız kaynaklı olmasına rağmen, Amerika'da New Orleans'ta ün kazanmış. New Orleans'a 18. yüzyılda Fransız kolonistler tarafından getirilmiş. Özellikle de bu ünü kazanmasında Cafe Du Monde'un çok büyük katkısı olmuş. Şehrin merkezinde bulunan bu cafe, kendilerine ait özel bir kahve ile ikram edermiş bu hamur tatlısını.