Kızamıkçığın etkilerinden korunun

Kızamıkçık hastalığı erişkinlere de bulaşabilir. Erişkinlerde çocuklardan farklı olarak eklem ağrıları gözlenebilir semptomlar arasındadır. Hamilelik döneminin ilk aylarında geçirilen kızamık ne yazık ki doğumsal kızamıkçık sendromu gözlenebilir. Kızamıkçık hastalığından korunmanın en iyi yolu aşı olmaktadır. Böylece sağlığınızı daha iyi korumuş risk almamış olacaksınız. Kızamıkçık hastalığına yakalanan kişilerin başka kişilere bulaştırmaması için evden çıkmaması ve diğer insanlarla yakın temastan kaçınılması önerilmektedir.

KIZAMIKÇIK NEDİR?

Kızamıkçık kızamıkçık virüsünün neden olduğu çocuklarda sıklıkla hafif geçirilen bir enfeksiyondur. İnsanlar bilinen tek kaynaktır.

Kızamıkçık hastalığında döküntü, hafif ateş, boğaz ağrısı, lenf bezlerinde şişme ve burun akıntısı görülebilir.

Küçük çocuklarda, kızamıkçık virüsüyle oluşan bu enfeksiyon sıklıkla kayda değer herhangi bir belirti olmadan da seyredebilir. Ancak bu çocuklar etrafa hastalığı hızla ve kendileri de çok hasta olmadıklarından kolayca bulaştırırlar.

Erişkinlerde kızamıkçık hastalığı sırasında eklem iltihabına bağlı olarak eklem ağrıları da görülebilir.

Kanama bozuklukları, ilerleyici beyin iltihabı gibi nadir ancak ağır yan etkiler de görülebilir.

Kızamıkçığın kesin tanısı laboratuvar doğrulamasıyla konur.

KIZAMIKÇIK HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Kızamıkçık virüsü, yakın temas sırasında burun ve boğaz salgılarından havayoluna yayılan damlacıklarla bulaşır.

KIZAMIKÇIK HASTALIĞI İÇİN BULAŞTIRICILIK DÖNEMİ NEDİR?

Kişilerin en çok bulaştırıcı olduğu dönem döküntülerin başladığı dönemdir; ancak döküntünün başlamasından önceki ve sonraki bir hafta boyunca bulaştırıcı olabilirler.

Kızamıkçık hastası bir kişiyle temas sonrası hastalığın gelişmesi için gereken kuluçka dönemi ortalama 14 gündür.

KIZAMIKÇIK HASTALIĞINDAN KORUNMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kızamıkçık hastalığından korunmak; gebelik döneminde geçirildiğinde konjenital kızamıkçık sendromuyla sonuçlanması nedeniyle önemlidir. Dünyada her yıl 100 bin bebek konjenital kızamıkçık sendromu ile doğmaktadır. Doğan bebeklerin kalp rahatsızlığı, katarakt ve körlük, ciddi zekâ geriliği gibi ağır sekeller ile dünyaya gelmesine neden olmaktadır.

KONJENİTAL KIZAMIKÇIK SENDROMU NEDİR?

Doğumsal kızamıkçık sendromu, hamileliğinin ilk üç ayında kızamıkçık hastalığı geçiren kadınların doğurduğu bebeklerin yüzde 90 kadarında görülür. Dünyada, her yıl bu şekilde 100 bin bebeğin doğduğu tahmin edilmektedir.

Doğumsal kızamıkçık sendromu; ağır kalp hasarı, sağırlık, beyin hasarı ve katarakt gibi doğumsal sakatlıklar neden olur.

Tam bir tedavisi bulunmamaktadır.

KIZAMIKÇIK HASTALIĞINDAN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Hastalıktan korunmanın tek yolu aşılamadır.

KIZAMIKÇIK HASTALIĞININ TEDAVİSİ NASILDIR?

Kızamıkçık hastalığın tedavisinin esasını destek tedavisi (istirahat, sıvı tedavisi ve komplikasyonlara yönelik müdahaleler) oluşturmaktadır.

Hastaların döküntülerin başlamasından sonraki bir hafta boyunca evden çıkmaması ve sağlam kişilerle temasının kısıtlanması hastalığın yayılımını azaltacaktır.

KIZAMIKÇIK AŞISI UYGULAMA TAKVİMİ NASILDIR?

Kızamıkçık aşısı, çocukluk dönemi aşı takviminde KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) şeklinde, 12. ayda ve ilköğretim 1. sınıfta olmak üzere iki doz olarak ücretsiz uygulanmaktadır.

KADINLAR NEDEN KIZAMIKÇIK AŞISI OLMALIDIR?

Kadınlara kızamıkçık aşılamasının asıl amacı doğumsal kızamıkçık sendromunu önlemektir. Çocukluğunda kızamıkçık aşılaması yapılmamış ya da kızamıkçık hastalığı geçirmemiş kadınlar hasta bir kişi ile karşılaştıklarında hem kendileri hem de anne karnındaki bebek hastalığa yakalanabilir.

Bu nedenle tüm kadınlara bir doz kızamıkçık içeren aşı önerilmektedir. Aşı ücretsizdir.

AŞILAMA ÖNCESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?

Her ne kadar kızamıkçık aşısına bağlı fetal anomaliye ilişkin bir kanıt olmasa da, kızamıkçık aşısı sonrası 4 hafta süre ile gebe kalınmaması önerilmektedir. Gebelere kızamıkçık aşısı uygulanmaz. Aşılama sonrası gebe olduğu sonradan anlaşılırsa aile hekimine başvurulmalıdır.

Gebeler ya da gebelik planlayan kadınlara ise bu aşı doğumun hemen sonra uygulanabilir.

Emzirirken kızamıkçık aşısı uygulanmasının herhangi bir sakıncası yoktur.

KIZAMIKÇIK AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Canlı zayıflatılmış bir aşı olan kızamıkçık aşısı sonrasında %10 aşı uygulanan yerde ağrı-şişlik-kızarıklık ve hafif ateş, %5 hafif döküntü ve %1’den az sıklıkta eklem ağrısı görülebilmektedir.