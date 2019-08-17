Genç bir cilt için kivi tüketin

Kivi birçok kişinin severek yediği tropikal bir meyvedir. Mayhoş tadıyla ilgi toplayan kivinin insan sağlığı için çok önemli etkisi vardır. İçerisinde bulunan zengin mineral ve elementlerle birçok fayda sağlayan kivi kış aylarında çok popüler bir tropikal meyvedir.

KİVİNİN FAYDALARI

Tropikal meyvelerden olan kivi, egzotik tadının yanında sağlık açısından da önemli faydaları vardır. Çin’de çok eski çağlardan beri geniş bir şekilde yetişme alanı bulan kivinin ülkemizdeki macerası ise 10-15 yıllıktır. Yetişkinler kadar çocukların sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır.

Kiviyi bu kadar önemli kılan sadece otantik tadı değil şüphesiz… Kivi, A, E, K vitaminleri ve kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi birçok zengin mineral ve elementler açısından oldukça zengindir. Bunun dışında içerdiği yüksek orandaki lif, sindirim sistemi sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Bu lifler özellikle mide sağlığı için çok önemlidir.

KİVİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI

İçerdiği besin maddeleri sayesinde sağlığımıza çok fazla katkısı vardır. Başta kanser olmak üzere birçok hastalığa yakalanma riskini azaltır. Antioksidan özelliğinden dolayı kalp damar sağlığı için önemlidir ve bu özelliği bütün organlara yardımcı olur.

Kivi Sindirim Sistemini Kuvvetlendirir: Kivinin yüksek miktarda lif içermesi sindirim sitemi için çok faydalıdır. Ayrıca sindirim sistemi için çok faydalı olan protein açısından da zengindir. Lifler özellikle mide sağlığı için önemlidir. Lifler sayesinde midede bulunan asit oranı dengelenir ve midede meydana gelebilecek asit dengesizliğine karşı içeriden mide duvarlarını korur.

Kivi Kan Basıncını Dengeler: Kivinin içerdiği besin ve elementler kan basıncı seviyesini de sağlıklı bir seviyede tutmaya yarar. Ayrıca kan basıncının sağlıklı bir seviyede bulunması damar ve kalp sağlığı için de önemlidir. Bu şekilde kalp fazla zorlanmaz ve olası kalp krizi, inme ve felç geçirme oranlarını azaltır.

DNA Hasarlarından Korur: Kivinin antioksidan özelliğinin yanında içerdiği besinler yardımıyla DNA hücrelerinin korunması ve hasarlı DNA hücrelerinin onarılmasını sağlayan eşsiz besin kaynaklarından bir tanesidir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Doğal antibiyotik, yani antioksidan özelliği yanında C vitamini deposu olması bağışıklık sistemini kuvvetlendirici en önemli etkendir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek her hastalığa karşı bünyeyi korur. Bünyenin savunma sisteminin daha güçlü ve hassas hale gelmesini sağlar.

Kivi Kalp Sağlığı İçin Faydalıdır: Günde ortalama 3-4 kivi yemek kanın pıhtılaşma oranını %18 oranında azaltmaktadır. Birçok kişi kan pıhtılaşmasını azaltmak için aspirin ve benzeri ilaçlar kullanmaktadırlar fakat bu tür ilaçların bağırsak kanaması gibi birçok yan etkileri olabilmektedir. Kivi ise hiçbir yan etkiye neden olmadan aynı görevi doğal yollardan görmektedir. Kan pıhtılaşma sorunu olanlar için düzenli olarak tüketilmesi önerilir.

Diyabet Hastaları İçin Kivi: Kivi diyabet hastaları için tehlikeli besinler sınıfında değildir. Birçok uzman şeker hastaları için bir risk taşımadığını belirtmektedir. Genelde tatlı bir besin olduğu için şekeri yükselttiğine dair yanlış bir kanaat vardır.

Makula Dejenerasyonu ve Diğer Göz Sorunlarına Karşı Koruyucu Özelliği Vardır: Makulo dejenarasyonu, yaşlılarda meydana gelen bir görme kaybı hastalığıdır. Bir araştırma sonucuna göre kivi tüketen insanlar %36 oranında kivi tüketmeyen insanlardan daha az bu hastalığa yakalanmaktadır. Ayrıca genel anlamda göz sağlığı için önemlidir, hücrelerin korunmasına ve serbest radikallere karşı gözleri korur.

Kivi Serbest Radikallerin Düşmanıdır: Serbest radikaller, kanserden kalp damar hastalığına, bağırsak enfeksiyonundan cilt hastalıklarına kadar birçok hastalığın ana sebeplerindendir. Vücutta meydana gelen birçok hastalık ve sorunun baş aktörü serbest radikaller olduğundan dolayı, bunlara karşı mücadele eden her besin kaynağı, genel anlamda vücudun neredeyse bütün organlarına sağlık açısından çok önemli katkı sağlamaktadırlar. Kivi, antioksidan özelliği ile bünyeyi serbest radikallerden temizlediği gibi, C vitamini yardımıyla da etkisiz hale getirir.

Zayıflamaya Yardımcı Olur: Kivi genel anlamda sindirim sistemi için çok faydalı bir besin kaynağıdır. Bağırsakların parazitlerini ve serbest radikallerini temizleyen kivi, çalışmayan bağırsakları hareketlendirir. Böylece dolaylı olarak zayıflamaya da katkı sağlar.

Astım ve Bronşit Hastalığına İyi Gelir: Kivinin en şaşırtıcı özelliğinden bir tanesi solunum yolları hastalıklarına iyi gelmesidir. Dolaylı olarak akciğerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Kronik astım sorunu yaşayan hastaların astım ataklarını hafifletebilir veya geciktirebilir. Bunun yanında antioksidan özelliğinden dolayı sigara veya diğer maddeleri kullanan kişilerin akciğerlerine verdikleri zararı kısmen giderebilir.

Doğum Öncesi Beslenme İçin İyi Gelir: Kadınların doğum öncesi beslenmeye dikkat etmeleri gerekir. Bu yüzden doktorları bazı yiyecekler konusunda şartlara ve kişinin bünyesine göre bazı kısıtlamalar getirebilir. Fakat kivi, doğum öncesi beslenmede hem anne hem de bebeği için önemli bir besin kaynağıdır. Doğumu kolaylaştırıcı özelliği vardır. Hamilelik ve doğum sonrası meydana gelebilecek kabızlık sorunlarına çözüm olabilir.

Kivi Cilt Sağlığı İçin Faydalıdır: Bol miktarda C vitamini içeren kivi bu özelliği ile cilt sağlığını da korumaktadır. Cildin genç ve sağlıklı olmasını sağlar, bunun yanında antioksidan özelliğinden dolayı cilt hastalıklarına karşı etkilidir. Mantar ve enfeksiyon hastalıklarını giderir.

Kivi mükemmel bir laksatif, diyet lifi ve antioksidan deposudur. Düzenli tüketildiğinde toksinler ve atıkların ortadan kaldırılması için vücuda yardımcı olur. Böylece sağlıklı ve parlayan cilt sahibi olmuş oluruz. Kivi, E vitaminini yüksek miktarda içerdiği için cildi nemlendirir. Bu nedenle cildin esnek ve genç kalmasını sağlar, hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur.