Kışa hazırlayan Bursa'nın meşhur Kazan tarhanası tarifi! Ev yapımı tarhana tarifi ve malzemeleri

Tarhana nasıl yapılır? Kazan tarhanası tarifi nedir? gibi soruların cevabı merak ediliyor. Yaz mevsimi gelince kış ayına mutfak hazırlıkları da başlıyor. Bunlardan biri olan ev yapımı tarhana birkaç kişinin bir araya gelerek yapmasıyla ortaya çıkıyor. Geleneksel Bursa mutfağında önemli bir yeri olan tarhana çorbası kahvaltı başta olmak üzere her öğünde tüketilmektedir. Tarhanaya konu veren baharatlardan oluşan ve “tarhana kokusu “ adı verilen baharatlar özellikle tarhana yapılan yaz aylarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kış ayında mis gibi kokusuyla şifa olan ev yapımı tarhananın yapılışı ve malzemeleri…

KAZAN TARHANASI İÇİN MALZEMELER



5 kilo domates

10 Kilo süt (İnek sütü, keçi ve koyun sütü karıştırılabilir)

5 kilo yeşilbiber

10 kilo un

2 kilo nohut

2 kilo göce (kırık buğday)

Tuz

KAZAN TARHANASININ YAPILIŞI



Ev yapımı tarhana hazırlamak sanıldığı kadar zor değil. Öncelikle süt dört gün bekletilerek ekşimesi sağlanır (uyuşturulur). Nohut haşlanarak pişirildikten sonra ezilir, göce haşlanarak pişirilir, domates ve biber pişirildikten sonra suyu süzülerek kevgirden geçirilir, domates ve biberlerin kabukları ayrılır. Büyük bir tencere yada kazana alınan süt, domates, biber, göce ve nohut sürekli karıştırılarak pişirilir. Tarhana küreği adı verilen tahta uzun saplı, spatula ile karıştırırken “kazanın dibi görünmeye başladığında” boza kıvamına gelince, bir kişi karıştırırken başka biri karışıma “un verir”. Katı bir hamur haline getirildikten sonra gözerden geçirilerek güneşte üç gün kurutulur. Bez torbalara doldurularak saklanır. Tarhana çorbası kıymalı, zeytinyağlı, tereyağlı, nohut, fasulye ilave edilerek pişirilmektedir. Tereyağı eritildikten sonra salçası ve tarhanası eklenerek soğuk su ile karıştırılarak pişirilir, sıcak olarak servis yapılır.