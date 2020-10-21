Kış aylarında ortaya çıkan 7 cilt sorunu

Rüzgardan yağmura ve havaların soğumasına kadar her şey cildi etkiliyor. Özellikle egzama gibi cilt problemi olanlar kış ayında cilt bakımı için araştırma yapıyor.



DHA'ya açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, mevsimin değişmesi ile kış aylarında ciltte kuruluğun artmasının çeşitli cilt hastalıklarına neden olduğunu belirtti. Erdoğan, kış ayında cilt hastalıkları tedavileriyle ilgili bilgiler verdi.

AŞIRI SICAK SU, LİF, KESE VE SABUN KAŞINTIYA NEDEN OLUYOR

Aşırı sıcak suyla banyo yapılmaması, duş süresinin uzun tutulmaması, duştan sonra vücuda nemlendirici krem sürülmesi gerektiğini hatırlatan Dr. Erdoğan, “Ayrıca bol su içmek, baharatlı yemeklerden kaçınmak, çok sıkı ve sentetik ya da yünlü kıyafetler giymemek, stresten uzak kalmaya çalışmak kaşıntıdan şikayet edenlerin dikkat etmesi gereken noktalar." dedi.

SEBOREİK DERMATİT KIŞ AYLARINDA ALEVLENİYOR

Kış mevsiminde görülen seboreik dermatitin (yağlı egzema) ise daha çok saçlı deri, kaş içleri, burun kenarı, yanaklar ve kulak içlerinde kızarık alanlar üzerinde sarı yağlı kepeğimsi kabuklanmalar şeklinde ortaya çıkan bir egzama olduğunu anlatan Dr. Erdoğan, “Uzun süreli sıcak duş almak, yorgunluk ve stres gibi faktörlerin yanı sıra, acılı ve baharatlı gıdalar, kabuklu kuruyemişler de hastalığın alevlenmesine neden olur." şeklinde konuştu.

Seboreik dermatiti olan hastaların kış mevsiminde kuruma olmasa bile yüzüne her gün düzenli olarak su bazlı nemlendirici krem sürmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Ayrıca çok sıcak suyla duş alınmaması gerek. Saçları sadece bir kez şampuanlamak yeterli. Saç diplerine masaj yapılmamalı. Rüzgarlı ve soğuk havada kalınmamalı. Acılı, baharatlı ve paketli gıdalar tüketilmemeli."

ELLERDE KURULUK VE ÇATLAKLAR

Havanın kuruması ve neminin azalmasıyla cildi koruyan yağ tabakasında küçük hasarlar oluşabildiğini anlatan Dr. Erdoğan, “Zamanla hasar gören bu alanlardan deterjanlar, dezenfektanlar, sıvı sabunlar, mite ve tozlar gibi çevresel alerjenlerin cilt altına geçişi kolaylaşır ve alerjik yolaklar tetiklenir. Soğuyan havanın ve sık el yıkamanın etkisi ile tetiklenen alerjik yolaklar ellerde kuruluk ve minik çatlamalar yer yer kızarık kaşıntılı egzama plaklarının oluşmasına yol açar." dedi.

DEZENFEKTAN DA EL EGZAMASINA NEDEN OLUYOR

Covid-19 pandemisi nedeniyle son aylarda sık kullanılan alkollü dezenfektanlara da dikkat çeken Dr. Erdoğan, bunların el egzaması gelişimini tetiklediğini söyledi. El egzamasını önlemek için ellere sık sık nemlendirici krem sürülmesi gerektiğini belirten Dr. Erdoğan, temizlik yaparken ise eldiven kullanılmasını önerdi.

ROZASEAYI ÖNLEYECEK TEDBİRLER

Gül hastalığının (Rozasea) da kış aylarında görülen ya da alevlenen 7 cilt hastalığından biri olduğunu anlatan Dr. Erdoğan, şu bilgileri verdi:

“Rozasea, burun, çene, alın ve yanaklar gibi özellikle yüzün orta kısmını tutan, kızarma ve yanma ataklarıyla başlayıp daha sonra sivilceler, kalıcı kızarıklık, kılcal damarlarda artış, deride ödem yaparak şiş bir görünüme neden olan kronik bir deri hastalığıdır. Çoğunlukla 30 ila 60 yaş arasındaki, açık tenli, renkli gözlü erişkin kişilerde görülen aralıklı gözlenen yanma ve kızarıklık atakları mevcuttur."

Hastalığın alevlenmesini önlemek için sıcak suyla uzun süreli banyolardan, aşırı baharatlı acı gıdalardan, soğuk ve rüzgarlı havalar ve stresten uzak durulması gerektiğini vurgulayan Dr. Erdoğan, bir dermatoloji hekimi tarafından takipte kalınmasının da hastalığının alevlenmesini ve oluşturabileceği kalıcı zararların önüne geçeceğine dikkat çekti.

SOĞUĞA MARUZ KALMAK KAŞINTIYA NEDEN OLABİLİR

Soğuk ürtikerinin de kış mevsimi cilt hastalıklarından biri olduğunu kaydeden Dr. Erdoğan, hastalığın soğuğa maruziyet sonrası gelişen kaşıntılı şişlik ve anjio ödemle karakterize olduğunu söyledi.

Hastalığın soğuk içecekler, soğuk hava ve soğuk eşyalar ile temas edilmesinden dakikalar sonra kırmızı şişlikler şeklinde ortaya çıktığını anlatan Dr. Erdoğan, “Soğuk suda yüzme sonrası anaflaksi ve ölüme yol açan vakalar bildirilmiş olsa da oldukça nadir görülen soğuk ürtikerinde en önemli koruyucu faktör, soğuk hava ve soğuk sudan uzak durulmasıdır." dedi.

ORTAMDAKİ AZALMIŞ NEM SEDEF HASTALIĞINI TETİKLİYOR

Dr. Erdoğan, tüm deri alanlarında oluşabilen ancak sıklıkla dizler, dirsekler, saçlı deri, bel bölgesi, kalçalar, tırnaklar ve genital bölgeyi etkileyen sedef hastalığının (psoriasis), deri ve eklemleri tutan kronik seyirli bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, kış aylarında kalorifer ve klima sistemlerinin ortamdaki azalmış nemi neredeyse yok ettiğini söyleyen

SEDEF HASTALIĞI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Erdoğan, sedef hastalığı tedavisini şöyle anlattı:

“Azalan güneş ışınlarıyla D vitaminin sentezinin yetersiz hale gelmesi, cildin kuruması ve stres sedef hastalığını alevlendiriyor. Cildin kuruması ve gerilmesi ise kaşıntıya neden oluyor" diye konuştu. Her gün sıcak suyla banyo yapmanın cildin yağını aldığını, kuruttuğunu ve çatlamalara neden olduğunu da belirten Dr. Erdoğan, kaşıntıya yol açan bu durumun da sedef hastalığı lezyonlarını arttırdığını kaydetti. Düzenli olarak her gün nemlendirici krem kullanmanın önemine değinen Dr. Erdoğan, “Ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak, D vitamini takviyeleri almak, bulunulan ortamı nemlendirmek gerekir. Hekim kontrolünde kortizonlu kremlerle sedef lezyonlarını kontrol altına almak, kış aylarında sedef hastaları için en önemli koruyucu adımlardır."

EL VE AYAK PARMAKLARINI ETKİLEYEN KAN DOLAŞIMI BOZUKLUĞU

Kış aylarında görülen 7 cilt hastalığından biri olan Raynaud hastalığının ise el ve ayak parmaklarını etkileyen bir kan dolaşımı bozukluğu olduğunu anlatan Dr. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: