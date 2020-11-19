Kış aylarında cilt kuruluğuna çözümler

Soğuk havalarda kuru cildi canlandırmanın yolu nemlendirmekten geçiyor. Bunun için kremlerden yağlara kadar birçok çeşit kullanmak mümkün. Peki, hangi ürün nasıl kullanılmalı? İşte cilt kuruluğuna çözüm önerileri...



Rüzgarlı ve soğuk havada cildin nem tutma kapasitesini düşürmesi, kurumalar, çatlaklar ve kırışıklıklara sebep olması kış ayında cilt bakımını önemli hâle getiriyor.

İHA'ya açıklamalarda bulunan, bir markanın Ürün Eğitmeni Sunny Shaper, havaların soğumasıyla beraber cilt bakımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve canlı bir cilt için gerekli uygulamaları anlattı.

Kışın sert koşulları nedeniyle cildin kurumaya eğilimli olduğunu hatırlatan Shaper, şu bilgileri verdi:

“Özellikle göz çevresi, ince ve hassas olması nedeniyle soğuk havalarda daha fazla kurur. Kuruluk ise çizgi ve kırışıklıkların oluşmasını tetikler ve artırır. Bu nedenle, göz çevresini nemlendirmek ve korumak için özellikle kışın, göz kremi kullanmak çok önemlidir.”

KURUYAN DUDAKLARA ÇÖZÜMLER

Kuruyan ve çatlayan dudakların da soğuk havalarda bolca nemlendirilmesini öneren Shaper, şunları tavsiye etti:

“Dörtte üçü sudan oluşan vücudumuz için nem, en büyük gerekliliğimizdir. Bu nedenle sert kış koşullarının cildimize etkilerini azaltmak için öncelikle bolca su tüketmeliyiz. Dudaklarımızdaki kuruluğu gidermek için, doğal nemlendiriciler içeren hassas dudak bakım kremleri tercih edebiliriz. Aynı zamanda tatlı badem yağı, sızma zeytinyağı gibi doğal yağlar da dudaklarınızı nemlendirmek ve korumak için oldukça etkilidir.”

“CİLT BAKIMINDA, GELİŞEN TEKNOLOJİLERİYLE CİHAZLAR DA ETKİLİ”



Cilt hijyeni ve bakımı için cildi sabah akşam temizlemeyi ve nemlendirmeyi tavsiye eden Shaper, “Göz çevresi de dahil olmak üzere cildinizi uygun ürünlerle düzenli olarak temizlemek ve nemlendirmek, kış aylarında rutininiz olmalı. Bu sayede renksiz, sağlıksız ve mat cilt görünümünden kurtulabilirsiniz. Ayrıca gözeneklerinizin açılması ve derinlemesine nem kazanabilmek için peeling de cildinizin imdadına yetişecektir.“ dedi.



