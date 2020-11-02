Kış ayında bağışıklığa birebir şifalı baharatlar

Bağışıklığı güçlendirmek için şifalı baharatlar ve besinler bu sene büyük bir öneme sahip. Grip gibi soğuk algınlığı hastalıklarına karşı vücut direncini artırmak için zerdeçal, zencefil gibi baharatlara mutfakta mutlaka yer açın. Çünkü vücut direncini artırmanın yolu doğru beslenmekten geçiyor. Şifalı baharatlar ve her gün tüketilmesi gereken besinler haberimizde...



Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Diyetisyen Gizem Gençyürek, kış aylarında şifalı baharatlar ve her gün tüketilmesi gereken besinler hakkında bilgi verdi.

5 BESİN GRUBUNA DİKKAT

Havaların soğuması ile birlikte beslenme alışkanlıklarımız değiştiğini belirten Diyetisyen Gizem Gençyürek, bağışıklığı güçlendirmek için 5 besin grubunda bulunan besinleri şöyle sıraladı:

Süt ve süt ürünleri

Et grubu

Tahıl grubu

Sebzeler

Meyveler

ŞİFALI BAHARATLAR VE VİTAMİNLER

Yaşamın her döneminde beslenmemizde yeterli ve dengeli olarak bulunması gereken bu besin gruplarıyla birlikte bazı vitamin ve minerallerden zengin sebze, meyve, baharatlar vardır ki adeta özellikle kış aylarında vücudumuza kalkan görevi görmektedir.

Diyetisyen Gizem Gençyürek, vitaminleri ve şifalı baharatları şöyle sıraladı:

"A ve C vitamininden zengin antioksidan özellik gösteren portakal, mandalina, greyfurt gibi turungiller; brokoli, kabak, lahana, karnabahar, kırmızı kapya biber, maydanoz gibi sebze ve yeşillikler.

Kefir, yoğurt gibi probiyotikler.

Taze deniz balıkları.



Sarımsak, soğan.

Adaçayı, ıhlamur, kuşburnu, yeşil çay gibi bitki çayları.

Zerdeçal, zencefil, tarçın, karabiber gibi baharatlar."