Kış ayına özel yayla çorbası tarifi! Yayla çorbasının püf noktası

Yayla çorbası tarifi merak ediliyor. Peki, yayla çorbası nasıl yapılır? Kış çorbaları denilince akla ilk gelen tarifler arasında yer alan yayla çorbasının püf noktası terbiyesini çorbaya doğru eklemektir. Aksi takdirde çorba kesilir ve istenen kıvamı yakalayamazsınız. Naneli sosu, terbiyesi ve lezzetiyle yayla çorbası tarifi ve malzemeleri...



YAYLA ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

1 çay bardağı pirinç

5 su bardağı su



Tuz

Terbiyesi için

1 yemek kaşığı tepeleme un

1 kâse yoğurt

1 yumurta sarısı

Yayla çorbası tarifi sosu için

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

YAYLA ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR ?

Yayla çorbası hem kokusuyla hem de lezzetiyle kış aylarında içinizi ısıtacak. Öncelikle pirinci yıkayıp süzdükten sonra çorba tenceresinde 5 bardak su ile haşlayın. Ayrı bir kapta çorbanın terbiyesini yapın. Bir kâse yoğurda 1 yumurta ve 1 tepeleme kaşık unu ekleyin ve güzelce çırpın.

Terbiyenin içerisine 1 bardak su alın ve karışımı çırpın. Ardından terbiyenin içerisine kaynamış pirinçli sudan 1 bardak ekleyin ve güzelce çırpın. Yayla çorbasının püf noktası burasıdır.

Ilınmış karışımı yavaşça çorba tenceresine dökün. Aynı anda çorbayı karıştırmaya da devam edin. En son tuzu ilave edin.

Orta ateşte çorbayı pişirmeye devam edin.

Çorba kaynamaya başlayınca çorbanın sosunu hazırlayın. Ufak bir kapta tereyağını eritin, üzerine naneyi ekleyin ve sosu ocaktan alın.

Kaynayan çorbanın altını kapatın ve üzerine sosunu dökün. Yayla çorbası hazır. Afiyet olsun…