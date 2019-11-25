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  3. Kayseri yöresinin farklı lezzeti: Kirtimburt tarifi

Kayseri yöresinin farklı lezzeti: Kirtimburt tarifi

Kayseri yöresinin farklı lezzeti: Kirtimburt tarifi

“Kirtimburt nasıl yapılır?” merak edilen lezzetler arasında geliyor. Kayseri yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan kirtimburt sadece Kayseri’de değil, bir çok yörede sevilmektedir. Son zamanlarda merak edilen lezzetlerden biri olan kirtimburt sofraları süsleyen farklı bir lezzettir.

Kayseri bölgesinin nadide lezzetlerinden olan kirtimburt herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Kirtimburt nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü kirtimburt her yörece sevilen bir lezzettir. Kirtimburtun nasıl yapıldığı araştırılmaktadır. İşte kirtimburtun meşhur tarifi...
 
MALZEMELER
 
750 gram kuşbaşı et
500 gram asma yaprağı
3 adet kuru soğan
1 su bardağı nohut
1 çay bardağı buğday
4 yemek kaşığı tereyağı
Pul biber
Tuz
 
KİRTİMBURT NASIL YAPILIR?
 
KİRTİMBURT TARİFİ İÇİN; 
 
Nohudu ve buğdayı geceden ıslatın. Tereyağında ince doğranmış soğanları kavurun. Üzerine eti ilave edin ve 8-10 dakika daha kavurun. Daha sonra salçayı ekleyip biraz daha kavurun. Etin üzerine 3 su bardağı su ilave edin ve bir taşım kaynatın. Ardından nohudu, aşurelik buğdayı ve doğranmış asma yaprağını ekleyip üzerine geçecek kadar su ekleyin. 30 -40 dakika pişirin. tuzunu ve baharatını ekleyip servis edin.
 

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