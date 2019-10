Kansere karşı panzehir! Sık sık tüketirseniz...

Kırmızı pancar, iç organları temizler ve antioksidan özelliği göstererek vücuttan toksinleri atar. Özellikle kronik hastalara iyi geldiği söylenmektedir. Kanı temizlediğinden dolayı detoks etkisi yapar ve karaciğeri temizler. İçerisinde bulundurduğu yoğun C vitamini sayesinde hem bağışıklık sistemine güçlendirici etki gösterir hem de metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Bağırsak hareketlerini hızlandırarak sindirim sistemini düzene sokar. Kemik hastalarına ve kemik gelişimine yardımcı olduğundan dolayı büyüme çağındaki çocuklar ve yaşlılara tavsiye edilmektedir.

KIRMIZI PANCARIN FAYDALARI

Çok iyi bir iltihap engelleyici olduğunu söyleyebiliriz. Neredeyse bir çok besinde bulunmayan, protein, enzim, betalain bulunmaktadır.

İç organları temizler ve antioksidan görevini yaparak zararlı bakterilerin dışa atılmasını sağlar. Özellikle kronik hastalara çok iyi geldiği söylenir.

Kansere karşı koruyucu olduğu yapılan bir deney sonucu kesinliğe kavuşmuştur. Özellikle hayvanların içime sularının içine katılarak, kanserli hücrelerin öldüğü gözlemlenmiştir. Erkeklerde prostat kanserine, kadınlarda ise rahim kanserine karşı koruyucu bir besindir.

Kanı temizlediğinden detoks etkisi yapar ve karaciğeri temizleyerek zehirli bakterilerden sizi kurtarır.

Kanın yükselmesinde ve aniden ortaya çıkan yüksek kan basıncının düşürülmesinde etkilidir. Vücut içinde nitrik okside dönüşerek damar yollarının genişlemesine sebep olur. Böylece damarlarda dolaşan kanın daha iyi geçmesini sağlar.

İnsan dinçlik verir. Kişinin gün içinde daha dirençli hatta hastalıklara karşı daha dirençli olduğu söylenmektedir.

Yoğun miktarda C vitamini bulunmaktadır. Eğer bağışıklığınız güçlensin istiyorsanız, kırmızı pancar size C vitaminin vererek her türlü hastalıktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Özellikle kış aylarında bağışıklık sisteminiz güçlenecek her zamankinden daha iyi bir performans sağlayacaksınız.

Bağırsak hareketlerini hızlandırarak, sindirim sitemini düzenler. Böylece kırmızı pancarın içinde bulunan zengin lifler sayesinde hazım daha rahat sağlanarak, kabızlık sorunları ile karşılaşmazsınız.

Kemik hastalıklarına ve kemik gelişimine iyi geldiği bilinmektedir.

Pankreas hastalıklarında koruyucu bir besin kaynağıdır.

Kanser hastaları için ideal bir besindir.

Kalp damar hastalığına iyi geldiği söylenmektedir.Ayrıca karaciğeri de temizleyerek,hastalıklara karşı korur.

Göz sağlığına iyi gelir.

Kalp hastalıkların iyi gelir. Olası kalp krizi gibi durumlarda kalbi koruma altına alır.

KIRMIZI PANCAR NE KADAR VE NASIL TÜKETİLMELİDİR?

o Kırmızı pancarın besin değeri oldukça yüksektir. Bu nedenle bunu tüketirken biraz daha dikkatli davranmanız gerekecek. Haftada 2 kere tüketmeniz yeterlidir. Kırmızı pancar ıspanakgiller ailesinden geldiğinden bunu tek başına tüketmeniz gerekmez. Bu yüzde o hafta içinde pazı, ıspanak, brokoli gibi sebzelerden de almanız sağlığınızı daha iyi koruyacak, yediklerinizi dengeleyecektir. Kırmızı pancarı yerken kullanım şekline özen göstermeli ve fazlasının size zarar verebileceğini unutmayınız.

o Kırmızı pancar bütün yıl bulunan bilen bir sebzedir. Bu da bir insan sağlığı için çok özel bir besin grubunun içine girmektedir. Özellikle ekim ve haziran ayı zamanlarında besin değerinin daha yüksek olduğu söylenmektedir. Yapısı bakımında zengin olan bu besin küçük ve orta boylu köklere sahiptir. Yüzeyi canlı kırmızı ve pürüzsüz bir görüntüye sahiptir. Albenisini sürekli koruyan kırmızı pancar çok faydalı ve sağlıklı bir besin grubunun içinde yer almaktadır. Yaprakları ve kökleri besin değeri bakımından zengin olduğu için toprak atında yetişirken en az boyu 8-10 cm kadar uzun olabilir. Bu yüzden toplarken tamamen kökünden kesmeniz bütün vitamin değerini öldürecektir. kesim işleminde alttan 2 cm kadar uzunluk payı bırakmanız daha sağlıklı olacaktır. Havası iyice alınmış bir plastik torbaya eklenmesi kırmızı pancarın dayanıklılığını uzun zaman muhafaza edecektir.

O kırmızı pancarları yıkarken soğuk su kullanmanız daha doğru olacaktır. Sıcak su da yıkanan pancarlar daha hızlı yumuşama göstereceğinden zedelenmeler meydana gelebilir. Bu nedenle pancarı kaynar suyun içine bastırmayın ve pişirirken de fazla kaynatmayınız. Bu onun besin değerini öldürecek, içinde var olan gerekli vitaminleri yok edecektir. Çiğ yemek istiyorsanız vitaminini daha fazla alırsınız. Salatalarınıza ekleyebilir ya da rendeleyerek soslarda kullana bilirsiniz. Kırmızı pancar doğru tüketildiğinde faydaları oldukça çoktur.