Şahane bir lezzet önerisi: Kırmızı mercimekli yaprak dolması tarifi

Kırmızı mercimekli yaprak dolması altın günlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında en popüler yemekler arasında geliyor. Yapımı zahmetli olsa da yine de çok sık tercih edilen kırmızı mercimekli yaprak dolmasının nasıl yapıldığı sorgulanıyor. Herkesin severek tükettiği kırmızı mercimekli yaprak dolması nasıl yapılır merak ediliyor.

KIRMIZI MERCİMEKLİ YAPRAK DOLMASI TARİFİ

1/2 kg yaprak

1 su bardağı pirinç

1 su bardağı bulgur

1 çay bardağı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 demet maydanoz

2 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Sosu İçin;

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Sunumu İçin;

Yoğurt

HAZIRLANIŞI

İçi için soğanları doğrayın. Pirinç bulgur ve kırmızı mercimeği yıkayın. Ardından ıslanması için suda bekletin. Doğradığınız soğanları ve yağı tencereye koyup kavurun. Üzerine biber ve domates salçasını ekleyin. Karabiber, pul biber, nane ve tuzu da ekleyin. Hepsini birlikte karıştırın. Üzerine 1 su bardağı su ekleyin. Pirinç bulgur ve mercimeği süzdükten sonra onları da ekleyin. Son olarak maydanozu da doğrayıp ekleyin. Hepsini birlikte kavurup ardından soğutun. Soğuduktan sonra yaptığınız iç harcı yaprakların içine koyup sarın. Sardıktan sonra tencereye dizin. Sosu için bir tavaya yağı ve domates salçasını koyarak sos yapın. Sarılan dolmaların üzerine sosu döküp ardından dolmaların yüzüne çıkacak kadar su ekleyip pişirin. Piştikten sonra yoğurt ile birlikte servis edin.