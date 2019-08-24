Gebelik döneminde anne ve bebeğe iyi geliyor: Kırmızı mercimek!

Kırmızı mercimeğin faydaları ülkemizde ilgi duyulan başlıklar arasında yer alıyor ve araştırılıyor. Sıkça tüketilen kırmızı mercimeğin faydaları herkesi mutlu ediyor. İçeriğinde yer alan lifler sayesinde kan şekerini düşürücü etkisi olan kırmızı mercimek, diyabet hastaları tarafından gönül rahatlığıyla tüketebilir. Son derece besleyici olan kırmızı mercimek, besin değeri bakımından çok değerlidir.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:36
24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:36
Gebelik döneminde anne ve bebeğe iyi geliyor: Kırmızı mercimek!

Kırmızı mercimeğin bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisi vardır. İçinde bol lif ve yararlı protein olan kırmızı mercimek, B vitamini, demir, kalsiyum, manganez, sodyum, çinko ve fosfor mineralleri açısından zengindir. Vücudu kanser hastalıklarına karşı korur. Hamilelik döneminde anne ve bebek için çok önemli bir besin kaynağı olan kırmızı mercimek kolaylıkla bulunabilir. 

İŞTE KIRMIZI MERCİMEĞİN FAYDALARI

Mercimek, baklagiller ailesine mensup olan ve hanımların mutfağında hiç eksik olmayan bir yemeklik malzemedir. İçinde bol lif ve yararlı protein olan mercimek, B vitamini, demir, kalsiyum, manganez, sodyum, çinko ve fosfor mineralleri açısından zengindir. Özellikle B vitamini beslenmede çok gerekli olan bir vitamindir. Beyin ve sinir sağlığından, mide ve sindirime kadar gerekli olan B vitamini açısından zengin yiyecek mercimek daima sofralarımızda olmalıdır.

-Besleyici değeri son derece yüksek olan kırmızı mercimek, vücut ve beyin gelişimi için fayda sağlar.

-Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisi vardır. Bu etkisi sayesinde bağışıklık sistemine bağlı gelişebilecek hastalıklara karşı koruma sağlar.

-Kırmızı mercimek anne sütünü arttırıcı etkiye sahiptir.

-Bağırsak hareketlerini arttırmak için tüketilebilir.

-Ağır işlerde çalışan ve sporla uğraşan kişiler mercimek tüketerek enerjilerini arttırabilirler.

-İçeriğinde yer alan lifler sayesinde kan şekerini düşürücü etki sağlar. Bu sebeple diyabet hastaları gönül rahatlığıyla mercimek tüketebilir.

-Potasyum içeriği sayesinde hipertansiyonu düşürücü etki yaratır.

-Kabızlığa karşı iyi gelir.

-Kolesterol seviyesini dengeler ve kan akışını arttırır.

-Kalp krizi riskini azaltır. Kalp ve damar hastalıklarına karşı faydalıdır.

-Vücudu kanser hastalığına karşı korur.

-Besleyici özelliği yüksek olduğu için çocukların beyin ve vücut gelişimi için faydalıdır.

-Folik asit içeriği ile kansızlığa karşı iyi gelir.

-Sinir sisteminin kuvvetlenmesi için tüketilebilir.

-Kaynatılarak suyu tüketildiğinde kas ağrılarından kurtulmak mümkün olur.

-Gebelik döneminde anne ve bebek için faydalıdır.

-Vücutta biriken zararlı maddeleri dışarı atmayı kolaylaştırır.

-Protein bakımından zengin içeriğe sahiptir.

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