Bu lezzetin tarifi merak ediliyor: Kırlı patlıcan kızartması

Tokat bölgesinin nadide lezzetlerinden olan kırlı patlıcan kızartması herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Kırlı patlıcan kızartması nasıl yapılır?” sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü kırlı patlıcan kızartması her yörece sevilen bir lezzettir.

MALZEMELER



1. 5- 6 adet patlıcan

2. yarım kilo sivri yeşil biber

3. 5-6 adet domates

4. 2 adet soğan

5. 3-4 baş sarımsak

6. tuz

7. toz kırmızı biber

8. zeytinyağı

YAPILIŞI

Patlıcanların saplarını almadan boyundan 2 ye veya 3 e bölerek iki taraflı kabukları soyup enine doğrayın sonra geniş bir kaba koyup tuzlayın.Bu işlemi patlıcanların acı suyunu bırakması için yapıyoruz. Bu işlemle birlikte fazla yağda yutmayacaktır. Biberlerin de saplarını almadan istediğiniz boyutta doğrayıp ortalarından dilin.Soğanları salataya doğradığınız şekilde doğrayın.Domateslerinde kabuklarını soyup ufak ufak yemeklik şekilde doğrayın.Bütün sebzeleri kızgın yağda kızartın. domates sosuna geçerken ise önce soğan ve sarımsağı biraz kavurup üzerine domatesi ilave edin. en son sos pişmek üzereyken bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ilave edin. sosu üzerine döküp bütün sebzeleri yaklaşık 5 dakika daha kısık ateşte tutun. Üzerine sarımsaklı yoğurtla müthiş olur.