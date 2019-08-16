Kiraz sirkesinin mucizevi etkisi ile tanışmak için özel tarif!

“Kiraz sirkesi nedir?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günümüzde hemen her meyvenin sirkesini yapmak mümkündür. Elmanın, ayvanın ve üzümün sirkesi, en sık kullanılanlardandır. Kiraz sirkesi de son zamanlarda popüler olan ürünlerden birisidir. Birçok faydası bulunmaktadır. Kiraz sirkesinin yapımı ise oldukça basittir.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:24
16 Ağustos 2019 Cuma 14:24
Kiraz sirkesinin mucizevi etkisi ile tanışmak için özel tarif!

Kiraz sirkesi son zamanlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Kiraz sirkesinin diğer sirkelerde olduğu gibi keskin bir tadı ve kokusu yoktur. Bu sebeple her türlü yemekte kullanılabilmektedir. Uzmanlar günde bir çay bardağı kadar kiraz sirkesi tüketmenin birçok faydası olduğunu belirtmiştir. Kiraz sirkesi ayrıca cilde de iyi gelmektedir. Su ile seyreltilerek cilde uygulanabilir. Bal ile tatlandırılarak tatlılarda da kullanılmaktadır. 

KİRAZ SİRKESİ NEDİR?

Kiraz dünyada bulunan en şifalı meyvelerden biridir. Meyvesi, sapı ve hatta çekirdekleri bile sağlık için son derece şifalıdır ve her parçası ayrı bir işe yarar.

Meyvesinde yüksek oranda A ve C vitamini bulunmaktadır.

Kiraz sirkesi  hem sapların, hem çekirdeğin hem de meyvenin tüm özlerini içinde barındırır. Bu nedenle sirke, meyveden çok daha yararlıdır. Kirazın tüm özleri sirkeleşme işlemi sırasında ortaya çıkar.

Fermantasyon işlemi ile üreyen bakteriler, bu özün aktif olmasında büyük rol oynarlar. Kiraz sirkesi; cilt güzelleşmesi, sağlık sorunlarının çözülmesi, selülit problemlerinin giderilmesi gibi sayısız fayda sağlar. Özellikle kadınlar için son derece önemli olan kiraz sirkesi, sofralarınızın en sağlıklı lezzetlerinden biri olabilir.

KİRAZ SİRKESİ NASIL YAPILIR?

Evde kendi kiraz sirkenizi hazırlamak son derece kolaydır. İhtiyacınız olan tek şey kiraz ve sirkedir. Sirke, daha önceden bulabildiğiniz bir kiraz sirkesi veya üzüm sirkesi olabilir. Ana madde olarak kullanılacağı için sirkenin, kiraz sirkesi olması hem tat hem koku açısından daha iyi olacaktır.

KİRAZ SİRKESİ YAPMAK İÇİN GEREKEN MALZEMELER:

  • 1,5 kilo kiraz
  • 1 su bardağı üzüm veya kiraz sirkesi
  • 2 yemek kaşığı kaya tuzu
  • 6 litre su
  • Büyük bir kavanoz veya fıçı

KİRAZ SİRKESİNİN HAZIRLANIŞI:

Kirazlarınızı yumuşak ve olgunlaşmış olanlardan seçmeniz kiraz sirkenizi hazırlamanız için önemli bir etkendir. 7-8 litrelik bir kavanozun içine kirazları güzelce ezerek koyun. Çekirdekleri ile beraber koymanızda herhangi bir sakınca yoktur. Kirazlar tamamen ezildikten sonra üzerine suyu, kaya tuzunu ve sirkeyi ekleyin. Üzüm sirkesi, kiraz sirkesi veya elma sirkesinimayalamak için kullanabilirsiniz.

Bütün malzemeleri koyduktan sonra kavanozu biraz karıştırın ve ağzını önce temiz bir bezle ardından kavanozun kapağı ile sıkıca kapatın. Sirkenin olması için en az 20 gün kadar serin bir yerde durması gerekir. 20 gün sonra sirkeniz hazır olacaktır. Minik bir cezve yardımıyla üstte biriken kısmından alarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

KİRAZ SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Kiraz sirkesi doğal ağrı kesici olarak son derece faydalıdır. Ayrıca romatizma hastalıklarına iyi gelir. Kaya tuzu ile kiraz sirkesini karıştırmanız sonucu bacaklarınıza uyguladığınızda selülitlerinizde büyük oranda azalma olacaktır. İçerdiği A, C ve B1 vitaminleri sayesinde tırnak, saç ve gözleriniz için son derece faydalıdır. Bu nedenle gün içinde kiraz sirkesini dilediğiniz miktarda tüketebilirsiniz.

Ayrıca böbreklerinde sorun olanlar, içme suyunun içine kiraz sirkesi koyarak böbrek taşı gibi sorunlarından kurtulabilirler. İçeriğindeki B1 vitamini sayesinde, iştahsız olan çocuklarınıza yeme alışkanlığı kazandırabilirsiniz. Kiraz sirkesi mükemmel bir cilt ve saç bakım ürünüdür. Diş ve diş eti hastalıklarına iyi gelen kiraz sirkesi, ağız yaralarının da çabucak geçmesini sağlamaktadır. Düzenli kullanıldığında vücuttaki toksinleri atar. Daha zinde ve dinlenmiş hissetmenizi sağlar.

ilgili yazılar
Her 10 kadından 1'inde görülüyor...
Her 10 kadından 1'inde görülüyor...
Gül tatlısı yapmak isteyenler için enfes tarif
Gül tatlısı yapmak isteyenler için enfes tarif
Teşhisi siz koyun: Sosyal fobi nedir?
Teşhisi siz koyun: Sosyal fobi nedir?
Leblebi kaç kalori?
Leblebi kaç kalori?
7 günde 5 kilo verdiren mucizevi lahana diyeti
7 günde 5 kilo verdiren mucizevi lahana diyeti
2019'da evlenenler bu gelinlikleri tercih ediyor
2019'da evlenenler bu gelinlikleri tercih ediyor
En Yeniler
Yaz modasını kendiniz belirleyin!
Yaz modasını kendiniz belirleyin!
Saç renginizi bu yolla açmayı denediniz mi?
Saç renginizi bu yolla açmayı denediniz mi?
Reflü bebek anneleri için pratik uyutma önerileri
Reflü bebek anneleri için pratik uyutma önerileri
Her 10 kadından 1'inde görülüyor...
Her 10 kadından 1'inde görülüyor...
Vitamin deposu kara lahanayı sevmeniz için 14 neden
Vitamin deposu kara lahanayı sevmeniz için 14 neden
Kolay doğum için 6 yoga hareketi
Kolay doğum için 6 yoga hareketi
Rüyada araba aldığınızı mı gördünüz? İşte anlamı
Rüyada araba aldığınızı mı gördünüz? İşte anlamı
Güzel kadınların sırrı onda saklı...
Güzel kadınların sırrı onda saklı...
Bugünlerde rüyasında et gören bunu araştırıyor!
Bugünlerde rüyasında et gören bunu araştırıyor!
Bu başarıyı Kraliyet Akademisi ödüllendiriyor!
Bu başarıyı Kraliyet Akademisi ödüllendiriyor!
Bebeğinizin sorunuyla doğmadan önce tanışın
Bebeğinizin sorunuyla doğmadan önce tanışın
Teşhisi siz koyun: Sosyal fobi nedir?
Teşhisi siz koyun: Sosyal fobi nedir?
Bacak boyu kısa kadınlar nasıl giyinmeli?
Bacak boyu kısa kadınlar nasıl giyinmeli?
Fazla protein zararlı mı? İşte cevabı
Fazla protein zararlı mı? İşte cevabı
7 günde 5 kilo verdiren mucizevi lahana diyeti
7 günde 5 kilo verdiren mucizevi lahana diyeti
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin