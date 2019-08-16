Kiraz sirkesinin mucizevi etkisi ile tanışmak için özel tarif!

Kiraz sirkesi son zamanlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Kiraz sirkesinin diğer sirkelerde olduğu gibi keskin bir tadı ve kokusu yoktur. Bu sebeple her türlü yemekte kullanılabilmektedir. Uzmanlar günde bir çay bardağı kadar kiraz sirkesi tüketmenin birçok faydası olduğunu belirtmiştir. Kiraz sirkesi ayrıca cilde de iyi gelmektedir. Su ile seyreltilerek cilde uygulanabilir. Bal ile tatlandırılarak tatlılarda da kullanılmaktadır.

KİRAZ SİRKESİ NEDİR?

Kiraz dünyada bulunan en şifalı meyvelerden biridir. Meyvesi, sapı ve hatta çekirdekleri bile sağlık için son derece şifalıdır ve her parçası ayrı bir işe yarar.

Meyvesinde yüksek oranda A ve C vitamini bulunmaktadır.

Kiraz sirkesi hem sapların, hem çekirdeğin hem de meyvenin tüm özlerini içinde barındırır. Bu nedenle sirke, meyveden çok daha yararlıdır. Kirazın tüm özleri sirkeleşme işlemi sırasında ortaya çıkar.

Fermantasyon işlemi ile üreyen bakteriler, bu özün aktif olmasında büyük rol oynarlar. Kiraz sirkesi; cilt güzelleşmesi, sağlık sorunlarının çözülmesi, selülit problemlerinin giderilmesi gibi sayısız fayda sağlar. Özellikle kadınlar için son derece önemli olan kiraz sirkesi, sofralarınızın en sağlıklı lezzetlerinden biri olabilir.

KİRAZ SİRKESİ NASIL YAPILIR?

Evde kendi kiraz sirkenizi hazırlamak son derece kolaydır. İhtiyacınız olan tek şey kiraz ve sirkedir. Sirke, daha önceden bulabildiğiniz bir kiraz sirkesi veya üzüm sirkesi olabilir. Ana madde olarak kullanılacağı için sirkenin, kiraz sirkesi olması hem tat hem koku açısından daha iyi olacaktır.

KİRAZ SİRKESİ YAPMAK İÇİN GEREKEN MALZEMELER:

1,5 kilo kiraz

1 su bardağı üzüm veya kiraz sirkesi

2 yemek kaşığı kaya tuzu

6 litre su

Büyük bir kavanoz veya fıçı

KİRAZ SİRKESİNİN HAZIRLANIŞI:

Kirazlarınızı yumuşak ve olgunlaşmış olanlardan seçmeniz kiraz sirkenizi hazırlamanız için önemli bir etkendir. 7-8 litrelik bir kavanozun içine kirazları güzelce ezerek koyun. Çekirdekleri ile beraber koymanızda herhangi bir sakınca yoktur. Kirazlar tamamen ezildikten sonra üzerine suyu, kaya tuzunu ve sirkeyi ekleyin. Üzüm sirkesi, kiraz sirkesi veya elma sirkesinimayalamak için kullanabilirsiniz.

Bütün malzemeleri koyduktan sonra kavanozu biraz karıştırın ve ağzını önce temiz bir bezle ardından kavanozun kapağı ile sıkıca kapatın. Sirkenin olması için en az 20 gün kadar serin bir yerde durması gerekir. 20 gün sonra sirkeniz hazır olacaktır. Minik bir cezve yardımıyla üstte biriken kısmından alarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

KİRAZ SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Kiraz sirkesi doğal ağrı kesici olarak son derece faydalıdır. Ayrıca romatizma hastalıklarına iyi gelir. Kaya tuzu ile kiraz sirkesini karıştırmanız sonucu bacaklarınıza uyguladığınızda selülitlerinizde büyük oranda azalma olacaktır. İçerdiği A, C ve B1 vitaminleri sayesinde tırnak, saç ve gözleriniz için son derece faydalıdır. Bu nedenle gün içinde kiraz sirkesini dilediğiniz miktarda tüketebilirsiniz.

Ayrıca böbreklerinde sorun olanlar, içme suyunun içine kiraz sirkesi koyarak böbrek taşı gibi sorunlarından kurtulabilirler. İçeriğindeki B1 vitamini sayesinde, iştahsız olan çocuklarınıza yeme alışkanlığı kazandırabilirsiniz. Kiraz sirkesi mükemmel bir cilt ve saç bakım ürünüdür. Diş ve diş eti hastalıklarına iyi gelen kiraz sirkesi, ağız yaralarının da çabucak geçmesini sağlamaktadır. Düzenli kullanıldığında vücuttaki toksinleri atar. Daha zinde ve dinlenmiş hissetmenizi sağlar.